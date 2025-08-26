da Rimini Guglielmo Gallone «Giovani di tutto il mondo, venite a Hiroshima! Io e i superstiti alla bomba atomica sganciata su Hiroshima e Nagasaki abbiamo bisogno di raccontarvi ciò che abbiamo vissuto ottant’anni fa. Con la nostra esperienza possiamo portare un messaggio di pace»: è con un dolce, irreplicabile entusiasmo che Toshiyuki Mimaki, co-presidente dell’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo, premio Nobel per la pace nel 2024, lancia questo appello in un’intervista ai media vaticani. Dopo aver viaggiato per quasi trenta ore, Mimaki è intervenuto ieri alla quarantaseiesima edizione del Meeting di Rimini, in un panel dedicato agli Hibakusha, letteralmente «coloro che sono stati colpiti dal bombardamento». Mimaki oggi ha 83 anni. Ottant’anni fa, il 6 agosto 1945, gli aerei ...

