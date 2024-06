«Gli Stati si adoperino ad assicurare ai rifugiati condizioni umane e a facilitare i processi di integrazione». Torna a chiederlo Papa Francesco all’odierna udienza generale in piazza San Pietro. Il Pontefice lancia il suo accorato appello alla vigilia della Giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite, auspicando che essa «possa essere l’occasione per rivolgere uno sguardo attento e fraterno a tutti coloro che sono costretti a fuggire dalle loro case in cerca di pace e di sicurezza».

In proposito il vescovo di Roma ribadisce che «siamo tutti chiamati ad accogliere, promuovere, accompagnare e integrare quanti bussano alle nostre porte». E il pensiero non può non andare al dramma dei milioni di donne e uomini che rischiano la vita nei cosiddetti viaggi della speranza, molti dei quali finiscono in tragedia. Ultima in ordine di tempo il naufragio dell’altro ieri al largo delle coste della Calabria con oltre sessanta persone disperse, circa metà delle quali bambini.

