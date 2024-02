I falò dell’uguaglianza

Quest’anno l’accensione serale, nelle Valli valdesi del Piemonte (Pellice, Chisone e Germanasca), dei cosiddetti “falò della libertà” nella notte tra il 16 e il 17 febbraio è accompagnata da un’importante iniziativa editoriale: sono usciti in questi giorni per i “tipi” della Claudiana il secondo e il quarto volume della Storia dei valdesi (Torino, 2024), che saranno seguiti a breve dal primo e dal terzo; un altro tipo di “falò” che illumina la cultura di un Paese come l’Italia che ha sempre fatto fatica ad accettare la presenza di minoranze religiose come un’opportunità e una risorsa. Sono passati 176 anni da quel 17 febbraio 1848 in cui il re Carlo Alberto di Savoia firmò le “patenti di grazia” con cui concedeva diritti civili e politici ai valdesi. Non si trattava ancora della libertà ...

