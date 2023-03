«Non li abbiamo potuti accogliere come siamo abituati a fare, come avremmo voluto: il frammento di legno, che oggi abbiamo donato al Papa, è una piccola parte dell’imbarcazione che dieci giorni fa, a pochi metri dalla spiaggia di Cutro, ha urtato contro una secca, scaraventando in mare quasi duecento persone». Due sacerdoti della diocesi di Crotone - Santa Severina hanno ricordato insieme a Papa Francesco durante l’udienza generale, le vittime — al momento 73 quelle accertate — del tragico naufragio, avvenuto alle prime ore del 26 febbraio sulla costa ionica della Calabria. Dovevano essere in piazza San Pietro “solo” — si fa per dire — per accompagnare un gruppo di cresimandi. E invece si sono presentati come testimoni, davanti al Pontefice, di un evento che ha segnato indelebilmente la coscienza delle comunità della costa calabrese. E non solo.

di Fabrizio Peloni

