La Shoah una pagina nera della storia

Alla vigilia del Giorno della memoria delle vittime della Shoah il Papa ribadisce la necessità di «ricordare lo sterminio di milioni di ebrei e persone di diverse nazionalità e fedi religiose», perché — spiega all’udienza generale di stamane, mercoledì 26 gennaio, nell’Aula Paolo vi — «non deve più ripetersi questa indicibile crudeltà»! Da qui l’appello, specie «agli educatori e alle famiglie», affinché «favoriscano nelle nuove generazioni la consapevolezza dell’orrore di questa pagina nera della storia». Che, aggiunge, «non va dimenticata» se si vuole «costruire un futuro dove la dignità umana non sia calpestata».

In precedenza, proseguendo le catechesi dedicate a san Giuseppe, il Papa ne aveva approfondito la figura di uomo che “sogna”, per «capire come porci davanti alla rivelazione di Dio». Lo sposo di Maria, infatti, si mostra come modello per i «genitori davanti ai problemi dei figli». E il pensiero va in particolare a quelle madri e a quei padri «che vedono i figli» morire «per una malattia» o per incidenti.

