Una cooperativa di cittadini per salvare il Quarticciolo

Una cooperativa di comunità per restituire il “Quarticciolo” alla sua gente: si è costituita formalmente l'impresa sociale sostenuta da Legacoop nel Lazio. La cooperativa di comunità “Botteghe Quarticciolo” è pronta a creare microcircuiti di economia locale e animazione sociale nel quartiere che vuole riappropriarsi degli spazi in un territorio segnato dalla presenza della criminalità e dallo spaccio del crack. La cooperativa offrirà lavoro a persone in condizioni di svantaggio e creerà occasioni di sviluppo per nuove attività imprenditoriali gestite da un gruppo di cittadini che sino a ieri avevano messo in piedi alcune attività in forma associativa. «La cooperativa, basata sul principio di mutualità, garantirà invece una solida base imprenditoriale alle ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI