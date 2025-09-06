· Città del Vaticano ·

Martedì prossimo anche la visita del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano

Una cooperativa di cittadini per salvare il Quarticciolo

Una cooperativa di cittadini per salvare il Quarticciolo QUO-205
06 settembre 2025
Una cooperativa di comunità per restituire il “Quarticciolo” alla sua gente: si è costituita formalmente l'impresa sociale sostenuta da Legacoop nel Lazio. La cooperativa di comunità “Botteghe Quarticciolo” è pronta a creare microcircuiti di economia locale e animazione sociale nel quartiere che vuole riappropriarsi degli spazi in un territorio segnato dalla presenza della criminalità e dallo spaccio del crack. La cooperativa offrirà lavoro a persone in condizioni di svantaggio e creerà occasioni di sviluppo per nuove attività imprenditoriali gestite da un gruppo di cittadini che sino a ieri avevano messo in piedi alcune attività in forma associativa. «La cooperativa, basata sul principio di mutualità, garantirà invece una solida base imprenditoriale alle ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati

paywall-offer
Cara Lettrice, caro Lettore,
la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati
ABBONATI

Sei già abbonato?

  • Cronache Romane

Edizione Quotidiana

Edizione Quotidiana

L'Osservatore di STRADA

L'Osservatore <b style=

Leggi il nostro Mensile...

Scarica l'App de L'Osservatore Romano
da: App Store - Google Play