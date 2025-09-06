· Città del Vaticano ·

Oggi e domenica 11 postazioni per il conferimento dei rifiuti

Riprendono
le giornate del riciclo

06 settembre 2025
Oggi e domenica 7 settembre torna la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere-Giornate del Riciclo”, la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio Rai. In questo primo weekend di settembre l’azienda mette a disposizione dei romani complessivamente 11 postazioni, anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate. Per individuare l’ecostazione più vicina, assieme a tutte le informazioni utili, si può consultare il sito www.amaroma.it, il canale whatsapp Ama (www.amaroma.it/whatsapp/) e la pagina Instagram @amaspaofficial. Oggi, sabato, nei municipi IV, V, VIII, X, XI e XV ci saranno 7 '”postazioni light” attrezzate per accogliere ingombranti, legno, Raee, sfalci e potature. In ...

