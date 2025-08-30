Oggi, sabato 30 agosto, Leone XIV ha ricevuto in udienza, nel Palazzo apostolico Vaticano, il presidente della Repubblica dello Zimbabwe, Sua Eccellenza il signor Emmerson Dambudzo Mnangagwa, il quale si è successivamente incontrato con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato dall’arcivescovo Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, sono state rilevate le buone relazioni tra la Santa Sede e lo Zimbabwe, e ci si è soffermati su alcuni aspetti della situazione politica e socio-economica del Paese, specialmente sulla collaborazione con la Chiesa locale nell’ambito dell’istruzione e della sanità. Nel prosieguo della conversazione, vi è stato anche uno scambio di opinioni su temi di carattere regionale, rilevando l’importanza di promuovere il multilateralismo, il dialogo e la cooperazione tra le Nazioni.