· Città del Vaticano ·

Udienza del Papa
al presidente
della Repubblica
dello Zimbabwe

Udienza del Papa al presidente della Repubblica dello Zimbabwe QUO-199
30 agosto 2025

Oggi, sabato 30 agosto, Leone XIV ha ricevuto in udienza, nel Palazzo apostolico Vaticano, il presidente della Repubblica dello Zimbabwe, Sua Eccellenza il signor Emmerson Dambudzo Mnangagwa, il quale si è successivamente incontrato con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato dall’arcivescovo Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, sono state rilevate le buone relazioni tra la Santa Sede e lo Zimbabwe, e ci si è soffermati su alcuni aspetti della situazione politica e socio-economica del Paese, specialmente sulla collaborazione con la Chiesa locale nell’ambito dell’istruzione e della sanità. Nel prosieguo della conversazione, vi è stato anche uno scambio di opinioni su temi di carattere regionale, rilevando l’importanza di promuovere il multilateralismo, il dialogo e la cooperazione tra le Nazioni.

  • Vaticano

Edizione Quotidiana

Edizione Quotidiana

L'Osservatore di STRADA

L'Osservatore <b style=

Leggi il nostro Mensile...

Scarica l'App de L'Osservatore Romano
da: App Store - Google Play