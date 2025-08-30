Udienza del Papa
Oggi, sabato 30 agosto, Leone XIV ha ricevuto in udienza, nel Palazzo apostolico Vaticano, il presidente della Repubblica dello Zimbabwe, Sua Eccellenza il signor Emmerson Dambudzo Mnangagwa, il quale si è successivamente incontrato con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato dall’arcivescovo Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.
Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, sono state rilevate le buone relazioni tra la Santa Sede e lo Zimbabwe, e ci si è soffermati su alcuni aspetti della situazione politica e socio-economica del Paese, specialmente sulla collaborazione con la Chiesa locale nell’ambito dell’istruzione e della sanità. Nel prosieguo della conversazione, vi è stato anche uno scambio di opinioni su temi di carattere regionale, rilevando l’importanza di promuovere il multilateralismo, il dialogo e la cooperazione tra le Nazioni.