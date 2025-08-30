Nomina episcopale in Italia

Raffaele De Angelis

vescovo di Piana degli Albanesi di Sicilia



Nato il 24 ottobre 1979 a Castrovillari, ha compiuto gli studi filosofici e teologici presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, conseguendo il dottorato in Teologia morale. Ordinato presbitero per l’eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi nel 2006, è stato vicerettore del Seminario eparchiale a Cosenza; vicario della parrocchia del SS.mo Salvatore a Cosenza; economo eparchiale e membro del Consiglio eparchiale per gli Affari economici; membro del Consiglio presbiterale eparchiale e del Consiglio presbiterale regionale; assistente unitario dell’Azione cattolica e referente per la Tutela dei minori; docente di Teologia morale fondamentale presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’arcidiocesi di Cosenza; insegnante presso l’Istituto Teologico «San Francesco di Paola» del Pontificio Seminario Regionale a Catanzaro. Dal 2010, parroco di San Giovanni Battista ad Acquaformosa (Cosenza).