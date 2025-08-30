di Paolo Ondarza Dalle croci miracolose a Potenza, alle chiese rupestri, dagli oggetti di santi e mistici della diocesi di Tursi Lagonegro, fino alle suggestive processioni mariane come lo strazzo del carro della Madonna della Bruna a Matera in cui la vara di cartapesta viene prima condotta per le strade di Matera e poi smantellata per essere ricostruita ogni anno in occasione della festa dedicata alla Vergine il 2 luglio. Pellegrinaggi a piedi nudi, lacrime, canti, cori di gioia sono espressione di queste manifestazioni di viva pietà popolare di una regione italiana ricca di storia, tradizione e spiritualità. Ad offrirne uno spaccato è la mostra «Basilicata sacra: un altro cielo» che sarà allestita in quattro sale del Palazzo della Cancelleria a Roma dal 3 al 24 settembre. L’iniziativa nasce ...

