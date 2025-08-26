E pace sia! Parole alla Chiesa e al mondo: si intitola così il libro che raccoglie i primi discorsi di Leone XIV, con i quali poter conoscere meglio il Pontefice dalle sue stesse parole. Edito dalla Libreria Editrice Vaticana (pp. 160, euro 15), il volume — pubblicato in italiano, inglese e spagnolo — sarà disponibile in libreria da domani, mercoledì 27 agosto.

«Al suo primo affacciarsi davanti al mondo intero — si legge in una nota della Lev —, Leone XIV ha rivolto a tutti l’auspicio di una pace “disarmata e disarmante”». E i suoi «già innumerevoli appelli alla riconciliazione non si rivolgono solo alla politica, ma al cuore di ogni persona». Perché — come ha detto agli operatori della comunicazione ricevuti in udienza lo scorso 12 maggio — «la pace comincia da ognuno di noi: dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri, parliamo degli altri».