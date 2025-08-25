da Rimini Guglielmo Gallone «Io non so dove nasce una storia. Ma so che, per farla nascere, bisogna essere aperti. Aperti alla contraddizione. Viviamo in un mondo che è malato di certezze. Tutti hanno certezze ferree, tutti hanno sempre la sicurezza di sapere, di conoscere tutto. Dimentichiamo invece che una storia è la distanza tra due persone. Sempre. E l’essenziale, per una storia, è trovare una sorta di verità secondo cui io riconosco che tu esisti e tu riconosci che io esisto. Noi non dobbiamo per forza amarci, ma se non ci capiremo reciprocamente, l’uno con l’altro, allora saremo spacciati. Ecco perché le storie possono lavare i piedi del mondo»: così ha risposto lo scrittore irlandese naturalizzato statunitense, Colum McCann, quando gli è stato chiesto dove nasce una ...

