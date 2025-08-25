· Città del Vaticano ·

Sulla mostra «Non si può morire per un dollaro»

Amadeo Peter Giannini
e la finanza del non-ancora

Amadeo Peter Giannini e la finanza del non-ancora
25 agosto 2025
di Luigino Bruni* Le grandi innovazioni bancarie e finanziarie sono nate dalla povertà, non dalla ricchezza. A partire dai Monti di Pietà e dai Monti frumentari dei francescani della seconda metà del Quattrocento, nuove banche create dai francescani per rispondere alle nuove povertà urbane e rurali; fino ad arrivare a M. Yunus, il “banchiere dei poveri” in Bangladesh, premio Nobel per la pace. La finanza innova quando include chi è fuori dal cerchio magico dei “già affidabili”, e includendo cresce e fa crescere, nella logica della reciprocità. La banca innovativa cresce nella terra del non-ancora. È allora importante e bello sapere che all’origine di una delle banche più grandi del mondo, la Bank of America, c’è un italiano, Amadeo Peter Giannini (1870- 1949), figlio ...

