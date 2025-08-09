L’amicizia di cui abbiamo bisogno

di Igor Traboni Per ottocento ragazzi dell’arcidiocesi di Milano e decine di sacerdoti loro accompagnatori il Giubileo dei giovani non si è concluso sull’immenso prato di Tor Vergata ma si è spostato nel Lazio meridionale e più precisamente nell’arcidiocesi di Gaeta, con il gemellaggio tra le due Chiese. Fino a giovedì 7 agosto i giovani milanesi, provenienti da venti decanati ambrosiani, sono stati infatti ospiti dell’arcidiocesi di Gaeta, accolti dalle varie parrocchie e alloggiati anche in alcune scuole della cittadina in provincia di Latina. Per Milano si è ripetuto così un gesto fortemente voluto dall’arcivescovo Mario Enrico Delpini dopo la Gmg di Lisbona: proseguire il pellegrinaggio incontrando e abbracciando un’altra realtà ecclesiale (due anni fa in Portogallo il gemellaggio fu ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI