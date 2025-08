di Francesca Romana de’ Angelis Giunge quest’anno alla XXV edizione Sinfonie di Cinema, un compleanno importante per un Festival che, nato dall’amore per il cinema del grande scenografo Giancarlo Basili, negli anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso. Un successo davvero meritato per un appuntamento estivo con film di qualità in uno scenario incantevole. Il Festival si svolge a Montefiore dell’Aso, uno splendido borgo medievale dell’entroterra ma vicino al mare, che si affaccia sulla valle dell’Aso detta «il giardino delle Marche» per la ricchezza e la varietà di orti, frutteti, vigneti e boschi. Le proiezioni avvengono nel suggestivo Chiostro del complesso conventuale di San Francesco, un Polo museale d’eccellenza che accoglie un importante patrimonio artistico del territorio. Attorno al ...

