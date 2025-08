Vincenzo Monti e la mitologia

Nella lettera del 26 marzo 1805 Vincenzo Monti consegna questa confidenza alla baronessa de Stael: «La prima volta che io vidi lo scheletro del Colosseo i miei occhi si riempirono di lacrime e mi nascondeva ai viventi per conversare coi morti e calcava con riverenza la polvere impressa un giorno dai piedi di Cesare e di Cicerone. Io vedeva e sentiva, l’immaginazione entrava tutta nel cuore e mi provava l’unione di queste due facoltà, fatte per aiutarsi, non per distruggersi. Questo mio genere di vita mi acquistava la riputazione di atrabiliare e di misantropo, ma qualunque sia il nome che mi hanno partorito i miei scritti, io lo debbo tutto a queste malinconiche sensazioni, che la fantasia vestiva poscia di immagini». Sono proprio le immagini le vere protagoniste della fantasia, anche politica, di Monti, lieto di ...

