di Sergio Valzania

Tempus per se non intelligitur, nisi per actus humanos, il tempo non è comprensibile per sé, ma solo attraverso le azioni umane. Anche per Isidoro da Siviglia, il grande Dottore della Chiesa, il tempo rappresenta uno dei misteri del mondo. A oggi irrisolto. Newton lo aveva posto, immobile e immutabile, al centro della sua descrizione del cosmo, la scienza moderna, da Einstein in poi, lo ha invece scoperto sfuggente, immisurabile, cangiante, soggettivo. In qualche modo scherzoso servitore e testimone della potenza creatrice di Dio.