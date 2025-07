«Padre D’Souza ha la visione e la saggezza necessarie per portare avanti l’Osservatorio in questo periodo di rapidi cambiamenti nella ricerca astronomica, soprattutto grazie alla sua esperienza con i telescopi spaziali e le tecniche computazionali avanzate». Così fratel Guy Consolmagno si felicita per la nomina di padre Richard Anthony D’Souza quale nuovo direttore della Specola. Il mandato decennale di Fratel Consolmagno scade il 19 settembre 2025. Da parte sua, padre D’Souza sottolinea «la dedizione al dialogo tra scienza e fede, alla divulgazione scientifica e alla promozione della ricerca» del suo predecessore. Padre Richard D’Souza SJ, nato nel 1978 in India, entrato nella Compagnia di Gesù nel 1996, è membro dello staff dell’Osservatorio Vaticano dal 2016 e Superiore della comunità gesuita dell’Osservatorio dal 2022. La sua ricerca si concentra sul fenomeno della fusione delle galassie e sui suoi effetti sulle proprietà attuali di galassie come la Via Lattea. Fratel Consolmagno continuerà come astronomo della Specola e presidente della Fondazione della Specola con sede a Tucson, in Arizona, negli Stati Uniti.