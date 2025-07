di Silvia Camisasca Dal cambiamento climatico alla sicurezza alimentare, dalla perdita di biodiversità alla gestione delle risorse idriche: le sfide del nostro tempo richiedono soluzioni condivise, basate su evidenze scientifiche e capacità di mediazione tra le nazioni. Ed è quanto di cui si occupa la diplomazia scientifica, terreno comune di incontro e impegno degli esperti di entrambe le discipline: scienziati, appunto, da un lato, e diplomatici, dall’altro. Una concreta manifestazione del senso e degli obiettivi della diplomazia scientifica si è avuta durante il 12° Corso Aaas-Twas (The World Academy of Science - l’Accademia mondiale delle Scienze per il Progresso Scientifico nei Paesi in via di Sviluppo) sulla Diplomazia Scientifica, invitando a Trieste dieci coppie di scienziati e diplomatici del Sud ...

