di Lucio Brunelli L’immagine di Aldo Moro rimasta negli occhi degli italiani è quella scattata nel 1978 dai suoi carcerieri: la camicia bianca stropicciata e il drappo rosso con la stella a cinque punte alle spalle; lo sguardo mite e le labbra che abbozzano un sorriso melanconico. Sono trascorsi 47 anni ma Moro è ancora prigioniero delle Brigate rosse. La sua intera vita, da giovane “fucino” a professore universitario, da padre costituente a leader politico della Dc e statista internazionale è stata tutta risucchiata nei buchi neri del “caso Moro”, sparita dal racconto pubblico. Eppure mai come adesso, in un mondo minacciato dalla guerra dove una politica imbarbarita ha smarrito la dimensione del servizio, sarebbe motivo di consolazione e di speranza per tutti, riscoprirne la figura tutta intera. Viene incontro a ...

