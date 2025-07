Osório Cîtora Afonso

vescovo di Quelimane



Nato il 6 maggio 1972 a Ribaue (Nampula, Mozambico), ha frequentato il Seminario propedeutico Cristo-Rei a Matola (Maputo) e studiato Filosofia presso il Seminario maggiore Santo Agostinho di Matola e Teologia presso l’Institut Saint-Eugène de Mazenod a Kinshasa. Ha emesso la professione solenne nel 2001 nell’Istituto Missioni Consolata (I.M.C.) a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) ed è stato ordinato sacerdote il 3 novembre 2002. Ha ricoperto i seguenti incarichi e svolto ulteriori studi: vicario parrocchiale ed economo della St. Hilaire a Kinshasa (2002-2005); consigliere regionale dell’I.M.C. per la Repubblica Democratica del Congo (2005-2006); licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma (2006-2010); studi presso la Hebrew University di Gerusalemme (2008-2009) e l’École Biblique et Archéologique Française di Gerusalemme (2010-2011); membro del Consiglio della Casa generalizia a Roma (2008-2010); collaboratore locale della nunziatura apostolica a Kinshasa (2011-2013); formatore ed economo del Seminario teologico di Kinshasa (2011-2013); superiore del Centro missionario della diocesi di Vittorio Veneto (2014-2016); superiore di Casa Milaico a Treviso (2014-2016); consigliere regionale dell’I.M.C. per l’Italia, Treviso (2016-2017); formatore nel Seminario teologico internazionale di Bravetta, Roma (2016-2017); officiale presso il Dicastero per l’Evangelizzazione, sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari (2017-2023). Il 21 settembre 2023 è stato nominato vescovo titolare di Puzia di Numidia e ausiliare di Maputo, in Mozambico, ricevendo l’ordinazione episcopale il 28 gennaio 2024. Attualmente è segretario generale della Conferenza episcopale del Mozambico.