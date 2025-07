Una nuova Arena a Santa Giulia

di Mario Panizza I Giochi Invernali del 2026 a Milano-Cortina (6-22 febbraio, le Olimpiadi e 6-25 marzo, le Paralimpiadi) avranno la particolarità di svolgersi su un’area molto estesa; le gare saranno distribuite tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, in pratica in quasi tutto il Nord-Est. Molti sono di conseguenza i luoghi coinvolti nella preparazione degli impianti sportivi e nell’allestimento delle strutture per l’accoglienza delle squadre. Questa scelta di allargare a un vasto territorio il teatro delle competizioni nasce dalla volontà, a mio avviso saggia, di disporre, il più possibile, di quanto già esiste e, di conseguenza, contenere le nuove costruzioni; non lasciarsi cioè coinvolgere dalla rincorsa, spesso ingiustificata, verso soluzioni sempre più all’avanguardia e spettacolari. ...

