Quando le vie del Signore passano per l’area di rigore

di Mario Galgano

«Mi chiamo suor Monika. E come probabilmente scoprirete abbastanza rapidamente, sono tedesca». Inizia così la conversazione con la suora settantenne. Da oltre quattro decenni vive in Svezia, più precisamente nel monastero delle brigidine a Vadstena, una piccola città sul lago Vätternsee. Lì vive in comune con altre sette suore provenienti da Svezia, Germania, Finlandia e Paesi Bassi.

La composizione del monastero rivela molto sul cambiamento delle vocazioni ecclesiali. «La nostra novizia è più grande di me», afferma suor Monika. Il monastero oggi non è più un luogo per giovani studentesse, ma uno spazio che le donne spesso cercano in una seconda fase della loro vita. «Forse è la seconda carriera di una donna», osserva. Anche la provenienza della comunità riflette un’evoluzione: per la prima volta le suore svedesi sono in maggioranza. All’inizio, spiega, era diverso.

L’ordine stesso — fondato da santa Brigida di Svezia nel XIV secolo — una volta non era nemmeno ufficialmente autorizzato nel Paese. «Fino al 1957 — sostiene — era vietato fondare un monastero». Solo una decisione del Reichstag permise finalmente la vita religiosa in Svezia. Fino ad allora, la casa di Vadstena era ufficialmente dichiarata casa di riposo per anziani.

Teologicamente, le brigidine fondano la loro vita su tre elementi: la Regola di Agostino, le Costituzioni di Santa Brigida e gli adattamenti moderni che ne derivano. La spiritualità dell’ordine è chiaramente plasmata: «La sofferenza di Cristo è importante per noi», dichiara suor Monika. La struttura quotidiana della preghiera segue una prospettiva mariana. Le suore guardano la vita di Gesù attraverso gli occhi di Maria, ogni giorno della settimana con un tema diverso, dagli angeli alla Trinità.

Uno degli obiettivi centrali di santa Brigida era quello di permettere a uomini e donne di lavorare insieme. Anche se in passato i monaci e le monache vivevano in aree separate, lavoravano insieme spiritualmente. Nella Chiesa Blauen di Vadstena questo era comprensibile dal punto di vista architettonico: vi erano cori separati, ma un luogo di culto comune.

Un altro aspetto essenziale è il servizio al prossimo: ascolto, preghiera, conversazione. «Riceviamo molte richieste di pregare per qualcosa, o le persone vengono e vogliono parlare», ha continuato. La testimonianza silenziosa funziona. E a volte si tratta anche di cose molto pratiche: «Oggi abbiamo confezionato quasi 4.000 vasetti di marmellata in scatole di cartone, e mi è piaciuto farlo».

La gioia è il quinto punto che caratterizza la spiritualità delle brigidine. La suora parla quando illustra il suo lavoro nella guest house Eden. Lì ha iniziato pulendo i bagni. Un’attività che oggi «si è trasformata in gioia». È la comunità che rende sopportabile e sensato anche il lavoro duro o sgradevole.

Ma come è arrivata una donna di Coesfeld, nella Westfalia, in un monastero in Svezia? L’inizio è stato inaspettatamente profano: il calcio. Durante la Coppa del Mondo del 1974, Monika notò il portiere della nazionale svedese Ronnie Hellström. «Mi innamorai di lui», racconta sorridendo. Da allora, il fascino per la Svezia crebbe. Proseguì gli studi di storia con indirizzo nordico e, grazie a un amico universitario dei miei genitori, all’epoca vescovo cattolico in Svezia, andò a Vadstena per imparare la lingua. Lì incontrò giovani cattolici che le trasmisero la loro fede in modo convincente e profondo. «Questo mi colpì e mi condusse alla fede».

Il fatto che alla fine entrò lei stessa in convento fu un’evoluzione interiore. Fu solo per gelosia verso un’altra donna che aveva chiesto di essere ammessa in convento che capì: «Anch’io lo voglio». Anni dopo, in occasione del suo giubileo d’argento, ricevette una sorpresa speciale: le sue consorelle avevano invitato Ronnie Hellström, l’uomo che un tempo l’aveva indirizzata su questa strada con la sua semplice presenza in televisione. Arrivò. Il sacerdote lo annunciò durante la funzione: «A volte una vocazione passa per l’area di rigore». Si voltò e rise. Hellström rimase in contatto con la comunità. Quando gli fu diagnosticato il cancro, scelse di essere sepolto a Vadstena. Oggi la sua tomba si trova nel cimitero vicino al monastero.

Suor Monika sottolinea come la Chiesa cattolica in Svezia oggi sia percepita diversamente rispetto al passato. Molti cattolici impegnati nella cultura e nella scienza sono rispettati. Anche nel penitenziario, la cura pastorale cattolica è molto apprezzata. Da tempo è operativo il progetto: “Il monastero in prigione”, una forma di accompagnamento spirituale per i detenuti per facilitare il loro reinseriscono nella società.

Nel corso degli anni, la vita in convento per suor Monika è diventata un impegno profondo e quotidiano. «Qualunque sia il lavoro, è diventata una gioia», afferma. È un atteggiamento che permea tutta la sua vita. Tra barattoli di marmellata, momenti di preghiera e un cimitero pieno di figurine di tifosi di calcio, diventa chiaro: le vie di Dio non sono sempre dritte, ma a volte passano attraverso l’area di rigore.

