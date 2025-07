di Nicola Nicoletti In queste giornate il sole è rovente. In Sicilia di più, non lontano dall’Etna è peggio, ma i ragazzi non demordono, sono al loro posto e puliscono le siepi perché stanno per arrivare dei visitatori alla fattoria. Benvenuti a Misterbianco, 50.000 abitanti in provincia di Catania alle falde del vulcano, dove l’abusivismo si muove indisturbato ma anche le aziende pulite sopravvivono. «Siamo una biofattoria sociale, un’occasione di interazione con il mondo della scuola, di rapporto continuativo con gli insegnanti, coinvolgimento attivo dei ragazzi attraverso laboratori e soprattutto di esperienze pratiche, quel sistema noto come “imparare facendo”»: Salvatore Cacciola è la guida esperta in un tour naturalistico tra specialità dell’isola (ma non solo) e integrazione. ...

