di Tommaso Strinati Il Castello del Buonconsiglio a Trento ospita fino al 14 settembre Il Teatro del Quotidiano, una mostra d’arte antica insolita e di grande qualità nell’offerta culturale di quest’estate in Italia. Si tratta di un’esposizione dedicata a Giacomo Francesco Cipper, detto il Todeschini o il Tedesco (Feldrich, 1644 — Milano, 1736), nato in Austria ma attivo prevalentemente in Italia, a Milano e nella bergamasca. Curata da Maria Silvia Proni e Denis Ton, ben allestita e ben comunicata dallo staff del principale polo museale Trentino, la mostra fa finalmente il punto su un autore non scontato e autorevole che tra il Seicento e il Settecento fu oggetto del desiderio di molti collezionisti e alti prelati europei ma che fino a oggi era rimasto argomento di studio per una ristretta cerchia di storici dell’arte e del ...

