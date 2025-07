Ordinato sacerdote nel 1995 da monsignor Luigi Bommarito venne subito inviato come «fidei donum» in Africa e costantemente supportato dall’arcidiocesi di Catania Oggi parroco nella regione di Iringa in Tanzania riceve fondi soprattutto dalla Sicilia per realizzare scuole a indirizzo tecnico di Mario Antonio Filippo Pio Pagaria Padre Salvatore Ricceri è nativo di Biancavilla, una cittadina in provincia di Catania, in Sicilia, nella cui arcidiocesi fu ordinato sacerdote, trent’anni fa, dal compianto monsignor Luigi Bommarito. E fu proprio Bommarito che lo volle missionario in Tanzania, nella diocesi di Iringa, dove lo inviò, all’indomani dell’ordinazione stessa, come fidei donum. Una curiosità: dell’evento fu reso partecipe Giovanni Paolo II che lo apprezzò ...

