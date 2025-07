di Pierluigi Sassi I vescovi del Sud mondiale si sono uniti in un appello che risuona come un tuono, non solo nelle sacrestie ma nelle cancellerie di tutto il mondo. È molto più di una semplice dichiarazione: è un manifesto vibrante, un grido disperato e, al contempo, una lucida denuncia che mette a nudo le ipocrisie e le iniquità dell’attuale approccio alla crisi climatica. L’appello congiunto è stato lanciato dalle Conferenze Episcopali di Africa e Madagascar (SECAM), dell’Asia (FABC) e del Consiglio Episcopale Latinoamericano (CELAM) con il titolo "Un llamado por la justicia climática y la casa común: conversión ecológica, transformación y resistencia a las falsas soluciones". A coordinare l’azione dei vescovi la Pontificia Commissione per l’America Latina ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI