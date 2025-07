di Mariapia Veladiano È solo una zia, ha detto. Prozia addirittura. Ogni contratto ha le sue regole necessarie a non far straripare i permessi per motivi di famiglia e anche se il suo capo diretto aveva provato a piegarle all’evidente opportunità di dirle di sì, sì lei può andare al funerale di sua zia, prozia, e prendere i tre giorni che chiede perché il funerale è nelle Marche e per qualche ragione il rito non è la solita ora in chiesa, ma è lungo e servono tutti e tre i giorni, il permesso non era possibile. Il suo capo non era nemmeno riuscito a raggiungere al telefono il boss, cioè il presidente, e le aveva dovuto dire di no. Il suo capo era una brava persona. L’aveva selezionata lui fra più di venti curriculum compulsati e colloqui fatti, giorni e giorni ...

