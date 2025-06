Francesco Ielpo



Di nazionalità italiana, è nato a Lauria (Potenza) il 18 maggio 1970. Ha professato solennemente nell’ordine francescano dei Frati Minori nel 1998 e nel 2000 è stato ordinato presbitero. Ha ricoperto i seguenti incarichi: insegnante di religione (1994-2010); rettore dell’Istituto Franciscanum Luzzago a Brescia (dal 2000); membro del consiglio nazionale della Federazione Istituti di Attività Educative - FIDAE (2006-2010); definitore provinciale della Provincia lombarda (2007-2010); parroco di Sant’Antonio di Padova a Varese (2010-2013). Dal settembre 2013 al 2016 è stato Commissario di Terra Santa della Lombardia, continuando l’incarico dal 2016 al 2023 per la Provincia del Nord Italia. Dal 2014 è membro del consiglio direttivo dell’Associazione Pro Terra Sancta. Dal 2022 è presidente della Fondazione Terra Santa, delegato del Custode di Terra Santa per l’Italia, delegato generale per la ristrutturazione delle Province in Campania, Basilicata e Calabria.

«Il servizio che l’ordine e la Chiesa mi hanno chiesto», ha detto ai media vaticani padre Ielpo, «immediatamente, mi ha fatto percepire l’enorme sproporzione tra la mia misera persona e il compito che mi viene richiesto, in particolare nell’attuale momento storico. Il padre spirituale mi ha detto: “è bella questa sproporzione, questo non essere capace! Perché vuol dire che c’è lo spazio perché agisca qualcun Altro, perché agisca lo Spirito Santo!”. Quindi, come nel giorno della mia Professione religiosa mi affido a Dio, alla Chiesa, al mio ordine e ai miei confratelli», ha concluso.