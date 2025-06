Al termine dell’udienza generale, salutando i vari gruppi di fedeli presenti, il Pontefice ha espresso vicinanza e preghiera per le giovani vittime della sparatoria avvenuta ieri, 10 giugno, in una scuola di Graz, in Austria. Quindi, ha ricordato la solennità della Santissima Trinità, che si celebra domenica prossima. L’udienza si è poi conclusa con il canto del Pater noster e la benedizione apostolica.

Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare i pellegrini provenienti dal Gabon, dalla Svizzera, da La Riunione e dalla Francia.

Portiamo con fiducia davanti a Gesù le nostre prove, i nostri limiti e le nostre debolezze, così come quelli dei nostri cari. Portiamo anche la sofferenza di coloro che si sentono persi e non trovano una via d’uscita. Gridate anche per loro, e siate certi che il Signore vi ascolterà e si prenderà cura di voi.

Dio benedica voi e le vostre famiglie.

I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today’s Audience, especially those coming from England, Scotland, Belgium, Cameroon, Zimbabwe, China, Indonesia, the Philippines, Singapore, Canada, United States of America. As we prepare to celebrate the Solemnity of the Most Holy Trinity this coming Sunday, I invite you to make of your hearts a welcoming dwelling for the Father, Son and Holy Spirit. God bless you all!

Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, vi invito a portare davanti a Gesù le vostre malattie, sia quelle del corpo che quelle dell’anima, con la stessa fiducia che ha ispirato la preghiera di Bartimeo: «Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore».

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España, México, Ecuador y Venezuela. Los invito a llevar con confianza ante Jesús nuestras enfermedades y las de nuestros seres queridos; a no ser indiferentes al dolor de los hermanos que se sienten perdidos y sin salida, sino a darles voz; seguros de que el Señor nos escuchará y actuará. Pidamos a Dios, por intercesión de María Santísima, que nos conceda la gracia de seguir a Aquel que es el Camino, Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias.

Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, vi auguro di sperimentare nella vostra vita l’opera dello Spirito Santo, per irradiare la gioia della fede A tutti la mia benedizione!

Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale il Coro dos antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, i fedeli dell’Ordinariato Militare del Brasile, accompagnati dal loro Arcivescovo, e i vari gruppi provenienti dal Portogallo e dal Brasile. Chiediamo con fede al Signore che ci guarisca dalle nostre malattie. Dio vi benedica!

Saluto i fedeli di lingua araba. Vi invito a seguire l’esempio del cieco Bartimeo, che grazie alla sua fede capì che Gesù è il vero Salvatore e si aprirono per lui le porte della salvezza. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga ‎sempre da ogni male‎‎‎‏!

Saluto cordialmente tutti i polacchi. A giugno celebrate la pia devozione al Sacratissimo Cuore di Gesù. Vi incoraggio a coltivare questa tradizione, affidando al Cuore di Cristo, fonte di vita e di santità, le vostre preoccupazioni e le vostre speranze. Chiedete con fiducia al Signore che vi faccia conoscere il suo Cuore e ascolti il vostro grido! A tutti la mia benedizione.

Desidero assicurare la mia preghiera per le vittime della tragedia avvenuta nella scuola di Graz. Sono vicino alle famiglie, agli insegnanti, e ai compagni di scuola. Il Signore accolga nella sua pace questi suoi figli.

Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare, saluto il pellegrinaggio dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili italiani e internazionali. Voi svolgete un ruolo significativo nella gestione delle risorse finanziarie e nel supporto a imprese e singoli cittadini. Vi incoraggio a realizzare la vostra opera con integrità e responsabilità, contribuendo al benessere della società e alla crescita economica in modo etico e giusto.

Saluto inoltre le Suore della Santa Croce di Menzingen, che celebrano il Capitolo Generale; le Suore di Carità di Nostra Signora del buono e perpetuo soccorso; i Fratelli Maristi delle Scuole; le Suore dell’Unione Internazionale Superiore Generali. Possa questo incontro col Successore di Pietro esservi di stimolo a continuare con fervore nel vostro cammino di fede, così da realizzare comunità capaci di esprimere una incisiva testimonianza evangelica nel mondo di oggi.

Accolgo con affetto il Movimento per l’Etica, la Cultura e lo Sport, come pure i fedeli di Sant’Elpidio a Mare, San Ferdinando di Puglia e Moliterno. Il Signore vi accompagni e vi renda discepoli coraggiosi al servizio del bene e del prossimo.

Il mio pensiero va infine ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. Domenica prossima celebreremo la solennità della Santissima Trinità. Auguro che la contemplazione del mistero trinitario vi introduca sempre più nell’Amore divino, per compiere in ogni circostanza la volontà del Signore.

A tutti la mia benedizione!