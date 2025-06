All’udienza generale di mercoledì 11 giugno, in piazza San Pietro, erano presenti i seguenti gruppi:

Da diversi Paesi: Partecipanti al Capitolo Generale delle Suore della Santa Croce di Menzingen; Formatori della Congregazione della Risurrezione; Fratelli Maristi delle Scuole; Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea; Suore di Carità di Nostra Signora del buono e perpetuo Soccorso; Suore di Santa Caterina; Suore dell’Unione internazionale Superiore Generali.

Dall’Italia: Cappellani delle Carceri italiane; Missionari della Divina Redenzione; Gruppi di fedeli dalle Parrocchie: Sant’Andrea, in Cordovado; Santa Maria Assunta, in Cusignana; Beata Vergine Maria Immacolata, in Zanè; San Vittore, San Dionigi, Santa Margherita in Albavilla; Sant’Elpidio, in Sant’Elpidio a Mare; San Giovanni Battista, in Catignano; Santa Maria Maggiore, San Michele Arcangelo, in Itri; San Pio X, San Bernardino Realino, in Lecce; Sacro Cuore di Gesù, in San Ferdinando di Puglia; Santa Maria Assunta, in Moliterno; Santa Teresa del Bambino Gesù, in Montepiselli; Santo Sepolcro, in Bagheria; Unità Pastorali di Bertinore, Legnaro, Mantova, Cornuda; Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; Dirigenti, Sportivi, Atleti del Movimento per l’Etica, la Cultura e lo Sport; Reggimento di Manovra Interforze dell’Esercito; Partecipanti al pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto; gruppo ciclistico Berton, di Bolzano Vicentino; gruppo Federauto, di Roma; Associazione Nostra Signora di Lourdes, di Missaglia; Associazione Croce Verde, di Castelnovo ne’ Monti; Associazione Vivere aiutando a vivere, di Colnago; Associazione Lorenzo nel cuore, di Atri; Associazione Strada del riso dei tre fiumi, di Mortara; Associazione Micasia, di Caponago; Centro anziani, di Motta Sant’Anastasia; Azienda ospedaliera San Giovanni - Addolorata, di Roma; Centro Il Sorriso, di Corigliano-Rossano; Cooperativa asili nido, di Roma; Cooperativa Il Graticolato, di San Giorgio delle Pertiche; gruppo Pegaso, di Asti; Gioventù Salvatoriana, di Monte San Giovanni Campano; gruppo Volontari accoglienza immigrati, di Lucca; gruppo di preghiera Maria Regina della pace, di Pressana; Confraternita Madonna del buon consiglio, di Cave; Arciconfraternita Maria Santissima delle grazie, di Capranica; gruppi di fedeli da Monte Sant’Angelo, San Giorgio del Sannio, Chieri, Comitini, Ripalta Cremasca, Montecassiano, Foggia, Mogliano, Casola Valsenio, Due Carrare.

Dalla Svizzera: gruppo di fedeli da Bellinzona.

Coppie di sposi novelli.

Gruppi di fedeli da: Slovenia; Ucraina; Slovacchia; Bielorussia; Croazia; Macedonia del Nord; Repubblica Ceca.

Dalla Polonia: Pielgrzymi z parafii pw. św. Brata Alberta w Iławie; członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Arcelina wraz z rodzinami; jubileuszowa pielgrzymka duchowieństwa i wiernych diecezji bydgoskiej, wraz z ordynariuszem, bpem Krzysztofem Włodarczykiem; pielgrzymi z parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie; pielgrzymi z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich; ministranci i lektorzy z parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach; nauczyciele i uczniowie XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie; profesorowie, wykładowcy i doktoranci historii Kościoła z Katolickiego Uniwersytetu św. Jana Pawła II w Lublinie; pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

De France: groupe de pèlerins du Diocèse de Vannes; Collège privé Saint Gilbert, de Montceau-Lessmines; Famille spirituelle des Filles de la Croix; groupe de Nantes; groupe de l’île de La Réunion.

De Suisse: Institut catholique la Salésienne, de Veyrier.

Du Gabon: groupe de pèlerins, de Port Gentil.

From various Countries: Executive Committee from SEDOS (Service of Documentation and Research on Global Mission); Members of the Congregation of the Sisters of the Adoration of the Blessed Sacrament.

From England: Pilgrims from the Polish Church of Divine Mercy, Manchester; Participants in the Monte Cassino to Rome Peace Walk from London. The walkers come from various countries.

From Scotland: Students from Glasgow University.

From Belgium: Polish Catholic Community from Ressaix.

From Cameroon: Pilgrims from the Archdiocese of Bamenda accompanied by H.E. Archbishop Andrew Fuanya Nkea.

From Zimbabwe: A group of pilgrims.

From China: Catholic pilgrims from the Diocese of Wenzhou; Pilgrims from Shanghai.

From Indonesia: Pilgrims from Jakarta and Surabaya.

From the Philippines: Young priests from the Order of Augustinian Recollects; The Lord’s Flock Catholic Charismatic Community, Quezon City; Pilgrims from Manila.

From Singapore: Members of The Hospitality of Our Lady of Lourdes (HNDL).

From Canada: Pilgrims from St. Luke Church, Calgary; Pilgrims from Toronto.

From the United States of America: Pilgrims from the following Dioceses: Salinas, Kansas; New Ulm, Minnesota; Tyler, Texas. Pilgrims from the following Parishes: St. William, Glendale, Arizona; St. Catherine of Siena, Dinuba, California; St. Paul the Apostle, Pueblo, Colorado; St. Patrick, Telluride, Colorado; St. Agnes, Naples, Florida; St. John’s, Wahpeton, North Dakota. Members of the following: The Rome Experience: A Summer Pilgrimage for Diocesan Seminarians, from the Archdiocese of Chicago; The Apostolate of the United Sacred Hearts of Jesus and Mary, New York. Pilgrims from various cities: Students and faculty from the following: Kentucky Institute for International Studies; Nazareth University, Rochester, New York; Villanova University, Pennsylvania; University of Dallas, Texas; St. Anthony High School, Milwaukee, Wisconsin. Participants in the conference “Human Fraternity in a Divided World: Writers Engage the Legacy of Pope Francis”, from Georgetown University, Washington DC.

Aus der Bundesrepublik Deutschland: Pilgergruppen aus: St. Josef, Berlin; Hl. Gereon, Essen-Kettwig; St. Peter und Laurentius, Essen-Kettwig; St. Martinus, Fridingen; St. Nikolaus, Großaitingen; St. Oswald, Herbertingen; St. Reinhildis, Hörstel; St. Martin, Horgau; Herz Jesu, Ingolstadt; Unsere Liebe Frau, Kulmbach; St. Pankratius, Odenthal-Altenberg; St. Maria, Pilsting; Maria Unbefleckte Empfängnis, Simbach a. Inn; St. Peter, Sinsheim-Steinfurt; St. Urban, Stuttgart; Pfarreiengemeinschaft Wallenstein; Mariä Schmerzen, Ziemetshausen. Pilgergruppe aus dem: Erzbistum Paderborn. Pilgergruppen aus: Bad Brückenau; Bernried; Cham; Hemau; Neustadt an der Donau; Nürnberg. Charismatisch-katholischer Gebetskreis St. Michael, Metten; Erzbischöfliches Ordinariat München und Freising; Katholischen Gemeinschaft Emmanuel, Heiliger Andreas, München; Schönstatt-Familienbewegung, St. Maria, Rottenburg; Lehrerwallfahrt Diözese Eichstätt; Akademisches Orchester, Tübingen. Jugendliche, Schulen: Gymnasium Großburgwedel; Gymnasium, Birkenfeld. Ministranten, Firmlinge: Ministranten der Pfarreiengemeinschaft Blaibach-Miltach mit Altrandsberg; Firmlinge aus der Pfarrei St. Hedwig und St. Ulrich, Stuttgart-Möhringen.

Aus der Republik Österreich: Pilgergruppen aus: Pfarre Groß St. Florian und Wettmannstâtten, Grog St. Florian; St. Ruprecht, Klagenfurt am Wörthersee; St. Stefan ob Stainz; Stifte Heiligenkreuz, Kaiserebersdorf und Heiligenkreuz im Wienerwald; Schwestern der Kongregation vom Gôttlichen Erlôser, Eisenstadt.

Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Pilgergruppe aus Einsiedeln.

Uit het Koninkrijk België: Group Aid to the Church in Belgium-Luxembourg, Lueven; Coro Santa Cecilia della Parrocchia di Nostra Signora della Vigna, Veerle.

De España: Parroquia Nuestra Señora del Rosario, de Guadiaro; Parroquia San Antón, de Murcia; Parroquia Espiritu Santo, de Badajoz; Colegio Alborada, de Alcalá de Henares; Instituto Avalón, de Valdemoro; grupo Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, de Madrid.

De México: grupo de peregrinos de la Diócesis de Chihuahua; Movimiento Teresiano Apostólico; Regnum Christi, de Tijuana; Oriones Marching Band, de Puebla; grupo de Monterrey.

De Ecuador: grupo de Fuerzas Armadas.

Distintos grupos de peregrinos de Venezuela, Chile, Colombia.

De Portugal: Coro dos antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra; grupo de Vicentinas de Porto, Matosinhos e Leça da Palmeira; Team Bô bike, de Bragança.

Do Brasil: Paróquia Santa Rosa de Lima, de Rio de Janeiro; Paróquia Imaculada Conceição, de Curitiba; Comunidade Missão Resgate, de Crato; grupo do Ordinariado Militar do Brasil, con Dom Marcony Ferreira, Arcebispo Ordinário Militar.