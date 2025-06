«TuttoèVita» in festa

Ci sarà anche Arianna Porcelli Safonov, attrice e autrice comica, al TuttoèVita Fest, il prossimo 28 e 29 giugno nel Borgo omonimo, nel comune di Cantagallo in Toscana. Il tema di quest’anno è Curare con il cuore. «Abbiamo insieme ricostruito questo luogo — si legge nel sito di TuttoèVita — per creare un’oasi di spiritualità e cura integrale. Ovvero una cura che abbraccia tutte le dimensioni dell’essere umano, corpo, psiche, spirito; una cura che parte dal cuore, dall’amore dentro di noi che va alimentato perché poi si estenda e riversi sugli altri esseri umani, sulla natura che ci circonda e su tutte le creature. Per chi crede nel valore della condivisione, per chi crede che amare sia più bello che dominare, soprattutto per chi crede che l’Essenziale è invisibile agli occhi ...

