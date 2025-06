di Giulia Alberico Se non fosse la pubblicazione di versi scritti decenni fa da Marcello Marciani, questa pubblicazione — Body Movements (Bergamo, Moretti & Vitali, 2025, pagine 132, euro 15) — potremmo apparentarla a una storia affascinante e romanzesca di cui lo stesso autore nel libro ci offre il filo che tutto tiene. Giovane ma già riconosciuto poeta significativo, Marciani scrive trentasette anni fa i versi di Movimenti del corpo, che invia all’amico Luigi Fontanella, docente a New York alla State University e direttore della rivista letteraria «Gradiva» e dei suoi collaterali «Quaderni», per i circuiti dei Dipartimenti di italianistica. Tramite un comune amico, l’attore Alfredo Cohen, Marciani conosce in Abruzzo la poetessa Amelia Rosselli che si interessa subito ai sui versi. Nasce un’amicizia ...

