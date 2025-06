di Alicia Lopes Araújo Con il manifesto Mandjuandadi. Identità in libertà si è appena chiusa a Bissau la prima edizione della Biennale MoAC Biss — Mostra di Arte e Cultura della Guinea-Bissau. Il titolo è un appello collettivo alla rinascita socio-culturale di uno dei Paesi più piccoli del continente africano e un invito a riconnettersi con le proprie radici, per costruire un futuro condiviso, in dialogo con il mondo. Questo evento di portata storica ha accesso i riflettori sull’ex colonia portoghese spesso citata dai media solo per instabilità politica, crisi o traffici illeciti, ma ricco di potenzialità ancora inespresse. Il documento finale lancia proposte concrete: politiche culturali strutturate, sostegno alla professionalizzazione degli artisti, tutela del diritto d’autore e ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI