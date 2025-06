Al termine dell’udienza generale, salutando i vari gruppi di fedeli presenti, il Pontefice ha ricordato l’imminente solennità di Pentecoste, auspicando che lo Spirito del Signore aiuti a «difendere la dignità intrinseca di ogni persona umana» e ha auspicato che le nuove generazioni si lascino guidare da figure come quella del beato Pier Giorgio Frassati, patrono dell’Incontro dei Giovani di quest’anno in Polonia, nei Campi di Lednica. Leone XIV ha infine intonato il canto del Pater noster e impartito la Benedizione apostolica.

Saluto cordialmente le persone di lingua francese, provenienti dalla Francia, dal Ciad e dal Camerun, in particolare i pellegrini della diocesi di Boba e il gruppo dei Motards Chrétiens Notre-Dame. Il nostro mondo fatica a trovare un valore alla vita umana, anche nella sua ultima ora: lo Spirito del Signore illumini le nostre menti, affinché sappiamo difendere la dignità intrinseca di ogni persona umana. Dio vi benedica.

I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today’s Audience, especially those coming from England, Scotland, Ireland, Finland, Kenya, India, Indonesia, South Korea, the Philippines and the United States of America. As we prepare to celebrate the Solemnity of Pentecost, I invoke upon you and your families a rich outpouring of the gifts of the Holy Spirit. God bless you!

Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, in questi giorni prima di Pentecoste siamo invitati a chiedere al Signore il dono del suo Spirito. Egli segni le vostre vite con il suo amore e rinnovi così la faccia della terra.

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España, México, República Dominicana, Guatemala, Perú y Colombia. Los animo a todos a pedir con insistencia al Señor que salga a su encuentro, en especial roguemos por los jóvenes y por los que se encuentran en un momento oscuro de su vida, desanimados y sin ver claro el futuro. Que el Amo de la viña les haga sentir su voz y les dé la fuerza de responderle con entusiasmo, les puedo decir por experiencia que Dios les sorprenderá. Muchas gracias.

Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a camminare sempre con gioia nelle vie del Signore. A tutti la mia benedizione!

Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale quelli venuti da Rio de Janeiro e da São Paulo! Fratelli e sorelle, con un cuore umile e colmo d’amore per tutti, rispondiamo senza indugio all’invito di Cristo. Lo dico soprattutto ai giovani: non abbiate paura di lavorare nella vigna del Signore! Non rimandate l’incontro con Colui che solo può dare senso alla nostra vita. Dio vi benedica!

Saluto i fedeli di lingua araba. Non ci scoraggiamo! Anche nei momenti bui della vita, Dio viene sempre a incontrarci con amore e speranza. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga ‎sempre da ogni male‎‏!

Saluto cordialmente i polacchi. Vi esorto a seguire con coraggio il Signore, rispondendo alla chiamata che Egli rivolge a ciascuno di voi. Possano i santi e beati essere guide in questo cammino. Tra loro vi è il beato Pier Giorgio Frassati, Patrono dell’Incontro dei Giovani, di quest’anno, in Polonia, nei Campi di Lednica. Vi benedico di cuore!

Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare, saluto i fedeli della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, con il Vescovo Mons. Giuseppe Giudice. Cari fratelli e sorelle, non stancatevi di affidarvi a Cristo e di annunciarlo con la vostra vita in famiglia e in ogni ambiente. È questo che gli uomini anche oggi attendono dalla Chiesa.

Saluto inoltre i fedeli di San Severo, Canosa di Puglia e Altamura, incoraggiandoli ad approfondire sempre di più la vita di fede, per essere protagonisti di coraggiosa azione evangelizzatrice nel territorio. Accolgo con affetto il gruppo ANAS e l’Istituto Orsoline di San Carlo di Milano e assicuro la mia preghiera perché il Signore ricolmi ciascuno dei suoi doni.

Il mio pensiero va infine ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. Nel clima di preparazione alla Solennità di Pentecoste ormai prossima, vi esorto a essere sempre docili all’azione dello Spirito Santo, invocandone la luce e la forza.

A tutti la mia benedizione!