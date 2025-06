L’impegno del Malawi per contrastare l’Hiv e le malattie endemiche

di Dorella Cianci In questi giorni il Bollettino scientifico dell’Organizzazione mondiale per la sanità (Oms) ha messo a disposizione, su database pubblici, i risultati epidemiologici riguardanti il Malawi. Questa ricerca, condotta quasi per vent’anni e coordinata da Tara Danielle Manga (Imperial college di Londra), è stata finanziata da importanti centri di ricerca come Uk research and innovation nell'ambito del Global challenges research fund, dal Centre for global infectious disease analysis e dai finanziamenti della Bill & Melinda Gates foundation. Finalmente, grazie a uno studio dettagliato e realizzato nel nome del paradigma della cosiddetta «scienza aperta» (che mette a disposizione i dati anche per supportare i Paesi più fragili del mondo), si può delineare la situazione di un’area ...

