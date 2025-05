Meditare con Dietrich Bonhoeffer

«Pasqua? La vittoria sul morire rientra nell’ambito delle possibilità umane, la vittoria sulla morte si chiama risurrezione. Non dall’«ars moriendi», ma dalla risurrezione di Cristo può spirare nel mondo presente un nuovo vento purificatore. Se un po’ di persone lo credessero veramente e si lasciassero guidare da questo nel loro agire terreno, molte cose cambierebbero. Vivere partendo dalla risurrezione: questo significa Pasqua» (Resistenza e resa, 27 marzo 1944). Come vivere la Pasqua? Commento Bonhoeffer con le sue stesse parole, in una sua omelia del 1932: «Rimanete fedeli alla terra! Questo è il sano intento di infiniti uomini, che con passione incatenano alla terra progetti, attività e sforzi. Pensate alle cose della terra! Noi cristiani non siamo sognatori e viandanti delle ...

