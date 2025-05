Oltre 150 Missioni straordinarie, in rappresentanza di Stati, Organizzazioni internazionali e Organismi sovranazionali, hanno partecipato, domenica 18, alla Messa per l’inizio del ministero petrino del vescovo di Roma Leone XIV. Pubblichiamo la lista delle delegazioni con i rispettivi componenti in ordine di precedenza.

Italia

Sergio Mattarella, Presidente; Sig.ra Laura Mattarella

Pres. Cons Min., Giorgia Meloni

Pres. Senato, Ignazio La Russa

Pres. Cam Dep, Lorenzo Fontana

Pres. C. Costit., Giovanni Amoroso

Segr. Gen Pres. Rep., Ugo Zampetti

Segr. Gen. Pres. Cons Min., Carlo Deodato

Segr. Gen. Senato, Federico Toniato

Segr Gen Cam Dep., Fabrizio Castaldi

Segr Gen C. Costit., Umberto Zingales

Vice Pres. Cons. Min e Min. AAEE, Antonio Tajani

S. Segr. alla Pres. Cons. Min., Alfredo Mantovano

Amb. Santa Sede, Francesco Di Nitto

Segr. Gen. Maeci, Riccardo Guariglia

Cons. Dipl, Pres. Rep., Fabio Cassese

Cons. Dipl. Pres. Cons. Min., Fabrizio Saggio

Capo Segr. Pres. Cons. Min., Patrizia Scurti

Capo Cerim. Pres. Rep., Cinzia Raimondi

Capo Cerim. Diplom. Rep., Bruno Pasquino

Perú

Dina Ercilia Boluarte Zegarra, Señora Presidenta de la República

Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, Amb. Min. AAEE

Juan Enrique Alcántara Medrano, Min. Justicia y Derechos humanos

Luis Juan Chuquihuara Chil, Enviado especial, Repr. Perm. ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra y Ex Embajador del Perú ante la Santa Sede

Manuel José Antonio Cacho-Sousa Velázquez, Embajador del Perú en Italia

Jorge Luis Pérez Flores, Gouv. Reg. de Lambayeque

Enrique Ernesto Vilchez Vilchez, Secretario General del Despacho Presidencial

Cecilia Salas Rodríguez, esposa Amb. Chuquihuara

Julio Alberto Álvarez Sabogal, Consul Gén. - Rome

Carmen Elizabeth Giordano Velásquez, Asesora del Despacho Presidencial

Karin Rosmery Diaz Cruzado, Aide-de-Camp Prés.

Andrés Manuel Valle Echevarría, Segr. Comunic. Prés.

Maria Paola Allocca, interprete Presid.

Stati Uniti d’America

James David Vance, Vice Presidente

Usha Vance, Second Lady

Marco Antonio Rubio, Segretario di Stato

Jeannette Dousdebes Rubio, Consorte

Sergio Gor, Assistant Prés.

Robert Gabriel, W.H. Ass. policy

Trent Morse, Vice Assist. Prés.

SOVRANI REGNANTI

Andorra

S. Exc. Mons. Joan-Enric Vives i Sicilia, Coprince Episcopal; Patrice Faure, Répr. Person. du Coprince

Belgio

Re Filippo; Regina Matilde; Aide-de-Camp

Emirati Arabi Uniti

S.A. Sheikh Saud bin Saqr al Qasimi, ruler of Ras al Khaimah (Capo di Stato); S.A. Sheikh Khalid bin Saud al Qasimi; Omar Ghobash, Amb. Santa Sede; Hamad Al Shamsi, Conseiller

Spagna

S.M. il Re, Felipe VI de Borbón; S.M. la Regina

Segr. Casa, Mercedes Araújo de Terán

Liechtenstein

S.A.S. Prince Alois di Liechtenstein (Capo di Stato); Princesse Sophie; Amb. Stefano di Liecht.

Lussemburgo

Granduca; Granduchessa

Monaco

SAS Prince Alberto II; SAS Princesse Charlène; Vincent Floréani, Chamberlain; Isabelle Castelli, Aide-de-Camp

Ordine di Malta

Principe Gr. Maestro, Fra’ John Dunlap; Gran Comm., Fra’ Emmanuel Rousseau; Gran Cancell., Don Riccardo Paternò di Montecupo; Ricevitore Comun Tesoro, Don Fabrizio Colonna

Paesi Bassi

S.M. Reine Máxima; Pien van Karnebeek-Thijssen, Dame du Palais; Annemieke Ruigrok, Amb. Santa Sede; Leontien van de Berg, Aide de Camp

CAPI DI STATO

Albania

Bajram Begaj, Président; Armanda Begaj, Consorte; Min. Europa AA EE, Igli Hasani; Amb. Majlinda Frangaj

Antigua e Barbuda

Rodney Williams, Gouverneur général; Sandra Lady Williams; David Shoul, Amb.; Joan Lady Shoul, Consorte

Armenia

S.E. Sig. Vahagn Khachaturyan, Presidente; Sig. Vahan Kostanyan, Vice Ministro degli Affari Esteri; S.E. Sig. Boris Sahakyan, Ambasciatore presso la Santa Sede; Sig. Arman Abrahamyan, Assistente del Presidente della Repubblica

Colombia

Gustavo Petro, Presidente; Laura Camila Sarabia Torres, Min. AAEE; Germán Avila Plazas, Min. Economia; Antonella Pedro Alcocer

Ecuador

Daniel Noboa Azin, Presidente; Ángela Lavinia Valbonesi Acosta, Consorte; Annabella Emma Azín Arce de Noboa, madre del Presidente; Mario Gallegos Cevallos, S. Segr. Prot.

Gabon

Brice Clotaire Oligui Nguema, Presidente; Zita Oligui Nguema, Consorte; Min. AAEE Régis Onanga Ndiaye; Amb. Eric Chesnel

Georgia

Mikheil Kavelashvili, Presidente; Tamar Bagrationi, Première Dame; Maka Bochorishvili, Min. AAEE; Ketevan Kvinikadze, Capo Amm. Presid.

Ungheria

M. Tamás Sulyok, Presidente; Zsuzsanna Nagy, Consorte; Zsolt Semjén, Vice PM; Georgina Szántó, Dir. Presse

Irlanda

Michael D. Higgings, Presidente; Sabina Higgins, Consorte; Noel Grealish, Min. Agric.; Orla O’Hanrahan, Segr. Gen. Pres.

Israele

Isaac Herzog, Presidente; Eyal Shviki, Dir. Gen. Pres.; Shirly Heller, Conseill Pres.; Hagay Oren, Porte-Parole Prés.

Libano

Général Joseph Aoun, Presidente; Signora Neemat Aoun, Consorte; Capo Prot. Presid. Nabil Chedid; Brigad. Gen. André Raha

Lituania

Gitanas Nauseda, Presidente; Diana Nausediene, Consorte; Amb. Sigita Maslauskaite-Mazyliene; Cons. Diplo. Pres. Asta Skaisgiryte

Nigeria

Bola Ahmed Tinubu, Presidente; Amb. Adekunle Adeleke, Chef du Protocol; Col. Narudeen A. Yusuf, Aide-de-Camp; Lukumon A. Fasasi, Aide-de-Camp

Paraguay

Santiago Peña, Presidente; Leticia Ocampos, Primera Dama; Raúl Latorre, Prés. Cam Diput.; Romina Taboada Tonina (Amb. Santa Sede)

Polonia

Andrzej Duda, Presidente; Agata Kornhauser-Duda, Consorte; Adam Kwiatkowski, Amb. Santa Sede; Wojchiech Kolarski, Segretario di Stato

Portogallo

Marcelo Rebelo de Souza, Presidente; Paulo Rangel, Min. AAEE; Rita Magalhâes Collaço, Capo Casa Pres.; Maria Amélia Paiva, Amb., Conseill. Presid. pour AAEE

San Marino

Denise Bronzetti, M. Italo Righi, Capitani Reggenti della Rep. di San Marino; Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Alessandra Albertini, Amb. Santa Sede.

Slovacchia

Peter Pellegrini, Presidente; Amb. Juraj Priputen; Tomáš Taraba, Vice-PM e Min. Environnement; Frencien Bauer, Capo Prot.

Svizzera

Karin Keller-Sutter, Presidente; Morten Keller, Consorte; Consigliere Presid. Gregorio Bernasconi; Capo Comunicazione Pascal Hollenstein

Togo

Faure Essozimna Gnassingbe, Presidente; Gilbert Bawara, Min. Réf.; Antoine Lekpa-Gbegbeni, Min. Agric.; Pâcome Adjourouvi, Min. Diritti umani; Pascal Bodjona, Min. Cons. Presid.

Ucraina

Volodymyr Zelenskyy, Presidente; Olena Zelenska, Première Dame; Andriy Yermak, Capo Uff. Presidenza; Andrii Sybiha, Min. AAEE

Unione Europea

Presid. Commiss., Ursula Von der Layen; Heiko Echter von der Leyen

Presid. Parlamento, Roberta Metsola; M. Ukko Metsola

PRINCIPI EREDITARI

E CASE REALI

Svezia

S.A.R. Princesse Victoria

Arabia Saudita

S.A.R. Prince Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud, Amb. ITA.

Giordania

S.A.R. Prince Ghazi bin Mohammad, haut Conseiller du Roy pour les affaires Religieuses et Culturelles; Ghazi Alabbadi, Conseiller

Oman

S.A. Sayyid Nazar Aljulanda Majid Al-Said, Amb. ITA.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Prince Edward, Duke of Edinburgh; Brig. Alex Pots, Private Secretary

CAPI DI GOVERNO

Germania

Friedrich Merz, Cancelliere Federale; Charlotte Merz, Consorte;

Julia Klöckner, Pres. Bundestag; Anke Rehlinger, Presid. Bundesrat

Andorra

Capo Governo Xavier Espot Zamora; Carles Ensenyat Reig, Sindic (Presid. Parlamento)

Australia

Anthony Albanese, PM; Katy Klugman, Conseiller; Fiona Sugden, Direct. Média; Stephanie Szalla, Conseill.

Austria

Christian Stocker, Cancelliere; Walter Rosenkranz, Presid. Consei Nat.; Beate Meinl-Reisinger, MES, Min. AAEE; M. Wilfried Haslauer, Gouv. Saltzburg

Belgio

PM Bart De Wever; Veerle Hegge De Wever, Consorte

Bosnia ed Erzegovina

Borjana Krišto, Prés. Cons. Min.; Niko Duvnjak, Capo Cabin.; Bariša Colak, Conseillère PM; Ivan Cubela, Conseill. PM

Bulgaria

Rossen Jeliazkov, Primo Min.; Amb. M. Kostadin Kodzhabashev; Vice PM, Atanas Zafirov; Vice PM, Grozdan Karadjov

Canada

Mark Carney, PM; Diana Fox-Carney, Consorte; Cleo Carney, figlia; M. Marco Mendicino, Capo di Gabinetto PM

Croazia

Andrej Plenković, Presid. Governo; M. Gordan Jandroković, Pres. Parlamento; Sonja Jandroković, Consorte; Gordan Grlić Radman, MAE

eSwatini

Russel Mmiso Dlamini, PM; Sifiso Andreas Vilakati, Prot.; Philile Nobaba Nzalo, Prot.; Amos Sabelo Dlamini, Aide de Camp

Francia

François Bayrou, PM; Elisabeth Borne, Min. Educat. Nation.; Catherine Vautrin, Min.Travail, Santé et Solid.; Florence Mangin Amb. Santa Sede

Lettonia

Evika Silina, PM; Ieva Ziberga, Chef bureau PM; Ivars Liepnieks Cons. AAEE PM; Skaidrite Zarane, Protoc.

Liechtenstein

Brigitte Haas, PM; M. Stephan Agnolazza, Conseill. politique

Lussemburgo

PM Luc Frieden; Marjolijne Droogleever Fortuyn, Consorte

Malta

Robert Abela, PM; Lydia Abela, Consorte; Giorgia Mae Abela, figlia; Col. Mark Mallia, Capo Segret. PM

Marocco

Aziz Akhannouch, PM; Rajae Naji, Amb. Santa Sede; Omar Ait Salah, Dir. Protocole; Lamia Bouzbouz, Chargée Commun

Mozambico

Benvinda Levi, PM; Raúl Domingos, Amb. Santa Sede; José Sixpence, Cons. presse; Joâo de Deus Dos Santos, Cons. Diplo.

Montenegro

Kilojko Spajić, PM; Milena Spajić, Consorte; Filip Ivanović, Vice PM; Milica Perisić, Cons. PM AAEE

Paesi Bassi

Dick Schoof, Min. Presid.; Loes Meurs Schoof, Consorte; Hélène Stergiou, Conseillère du MP; Eveline Petite, Porte-Parole

Serbia

Djuro Macut, Présid. Gouv.; Amb. Sima Avramović; Capo Prot. Momčilo Gajić; PR Slobodan Miljević

Slovenia

Robert Golob, PM; Tina Gaber, partner; Franc But, Amb. Santa Sede; M.me Petra Aršič, Sub-Secrét. Communic. du PM

VICE CAPI DI STATO

Brasile

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, Vice-Présid.; Maria Lucia Guimarâes Ribeiro Alckmin, Consorte

Burundi

Prosper Bazombanza, Vice-Pres.; Marie Ndenganyo, Consorte;

Cuba

Salvador Valdés Mesa, Vice-Presidente; Caridad Diego Bello

El Salvador

Félix Ulloa Garay, Vice-Pres.; Mario Salvador Otero Espinosa, Capo di Gab.

Namibia

Lucia Witbooi, Vice-Pres.; Jenelly Matundu, Vice-Min. AAEE

Repubblica Dominicana

Raquel Peña Rodríguez de Antuña, Vice-Presid.; Víctor Valdemar Suárez Díaz, Amb. Santa Sede

Zimbabwe

Gén. C.G.D.N. Chiwenga, Vice Presid.; Amon Murwira, Min. AAEE

VICE PRIMI MINISTRI

Spagna

Maria Jesús Montero Cuadrado, Vice Presidenta Primera de Gob. y Min. de Hacienda; Félix Bolaños García, Min. de la Présid., Justice et Rélat. avec les Cortes Capo Opposizione Alberto Nuñez Feijóo

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Angela Rayner MP, Vice-Primo Ministro; M. David Lammy MP, Min. AAEE

PRESIDENTI

DI PARLAMENTO

Azerbaidjan

Sahiba Gafarova, Prés. Parl.; Amb. Ilgar Mukhtarov

Belarus

Ihar Serhiayenka, Présid. Parl.; Yury Ambrazevich, Amb. Santa Sede;

Cile

Manuel José Ossandon, Prés. Sénat; Alberto van Klaveren, Min.

AAEE

Estonia

Lauri Hussar, Prés. Parl.; Toomas Kukk, Chef Dep. AAEE

Uzbekistan

Nuriddin Ismoilov, Prés. Chambre Législ.; Ulugbek Inoyatov, Parl.

Pakistan

Syed Yousaf Raza Gilani, Prés. Senate; Kesoo Mal Kheeal Das, Parlam.

Romania

Mircea Abrudean, Président du Sénat Ad Interim; M. George-Gabriel Bologan, Amb. Santa Sede

Timor Orientale

Maria Fernanda Lay, Prés. Parl.; Venicia Melissa Esmeralda Lay Guterrea, Capo di Gabinetto

MINISTRI

DEGLI ESTERI

Arabia Saudita

Adel bin Ahmad Al Jubeir, Min. AAEE; Bader Abdullah Abdulrahman Almuaiqil, Dir. Uff. Min. AAEE

Argentina

Gerardo Werthein, Min. AAEE; Sandra Petrovello, Min. Capital humain

Costa Rica

Arnoldo André Tinoco, Min. Ext.; Federico Zamora Cordero, Amb.re

Cipro

Kostadinos Kombos, MAE; Stamatitsa Stergiou, Fonct. MAE

Ghana

Samuel Okudzeto Ablakwa, Min. AAEE; Satirieh Dorcas Ocran, Ambassadeur;

Panamá

Javier Martínez-Acha Vásquez, Min AAEE; Delia Cárdenas Christie, Amb. Santa Sede

Seychelles

Sylvestre Radegonde, Min. AAEE; Channel Quatre, Prot. Officer

Sud Sudan

Monday Semaya K. Kumba, Min. AAEE; Hakim Ezbon Mogga Bromatal

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

F.A.O.

Qu Dongyu, Dir. Generale; M. Godfrey Magwenzi, Dir. Gén. Adj.; Maximo Torero Cullen, Economiste en chef; Beth Crawford, Scientifique en chef

Consiglio d’Europa

Marko Bošnjak, Présid. Court Eur. Droits de l’Homme, en Répr. du Conseil D’Europe; Rachael Kondak, Cheffe de Cabinet

I.F.A.D.

Alvaro Lario, Président; Gérardine Mukeshimana, Vice-Présidente

PAM (WFP)

Cindy McCain, Execut. Director; Valerie Guarnieri, Assistant Ex. Dir.

UNHCR

Chiara Cardoletti, Rapp. ITA; Anna Leer Jorgensen, vice Repr.;

O.I.M.

Christin Dadey, Chef de Cabinet Adj.; Sean Edward Callahan, Consorte

Lega degli Stati Arabi

Enas Mekkawy, Amb. Santa Sede

MINISTRI

Bahrein

S.A. Shaikh Isa bin Salman Alkhalifa, Présid. Cons. Adm. Wakf Isa bin Salman pur l’Education charitable; Essam Abdulaziz Aljassim, Amb.

Camerun

Paul Atanga Nji, Min. Territ; Yvonne Abang Atanga Nji, Consorte

Capo Verde

Janine Lélis, Ministro della Presidenza del Cons. dei Min. e degli Affari Parlam.; Suleina Delgado, Conseillère du Min.

Corea

You In Chon, Min. Cultura; Ahn Jaehong, Pres. Ass. Apostolato laico; Oh Hyunjoo, Amb.

Costa d’Avorio

Patrick Jérôme Achi, ancien PM, Min. di Stato; Anne Désirée Ouloto, Min. della Funzione Pubblica

Egitto

Ahmed Fouad Hano, Min. Cultura; Hussein El Saharty, Amb. Santa Sede

Finlandia

Anders Adlercreutz, Min. Istruzione; Andreas Elfving, Consigl.

Grecia

Sofia Zacharaki, Min. Educ./Aff. Relig.; Ioannis Michail Loverdos, Vice-Min. AAEE

Indonesia

Abdul Muhaimin Iskandar, Min. Community Empowerment; Budi Arie Setiadi, Min. de Cooperatives

Iran

Seyed Reza Salehi Amiri, Min. Culture, Turismo e Artigianato; Mohammed Hossein Mokhtari, Amb. Santa Sede

Mauritius

Patrick Gervais Assirvaden, Min. Energia; Marie Sabrina Coret, Consorte

Messico

Roce Icela Rodríguez Velázquez, Min. Interno; Clara Luz Flores Carrales, Dir. Gen. Affari Religiosi

Palestina

(Elias Yousef) Ramzi Khouri, Min. Affari Relig.; Varsen Aghabekian, Min. di Stato per AAEE

Repubblica Ceca

Marek Vyborny, Min. Agric.; Amélie Vyborná, figlia

Federazione Russa

Olga Liubimova, Min. Cultura; Rustam Abiev, assist.

Sénégal

Gen. Jean Baptiste Tine, Min. Interno; Babacar Simal, Comm.

Singapore

Edwin Tong, Min. Cultura et Gioventù; Au Huey Ling, Consorte

Svezia

Jacob Forssmed, Min. Affari Sociali

Turchia

Mehmet Nuri Ersoy, Min. Cultura et Turismo; Elif Çomoglu Ülgen, Amb. ITA

ALTE PERSONALITÀ

Burkina Faso

Barthélémy Kéré, Presid. Cons. Costit.; Bebgnassgnan Stella Eldine Kabré/Kaboré, Min. Del. AAEE

Cina

Chen Chin-Jen, Ex Vice Presid.; Huang Paco Chun-Jung, Min. Ambassade Santa Sede

Honduras

Rebecca Lizzeth Ráquel Obando, Pres. Corte Suprema di Giustizia; Gilliam Noemi Gómez Guifarro, Inc. d’Aff. S. Sede

India

Harivansh, Vice-Presid. Parl.; Yanthungo Patton, Vice Capo Min. del Nagaland

Giappone

Taro Aso, Inviato Spe., ex-Pr. Ministro; Rina Nishio interprete

Uganda

Thomas Tayebwa, Vice-Pres. Parlam.; Elizabeth Paula Napeyok, Amb. ITA

Thailandia

Theerarat Samrejvanich, Vice-Min. AA Intern.; Tachasit Prasittirat Incaricato d’Affari a.i.

AMBASCIATORI

Sud Africa

Nosipho Nausca-Jean Jezile, Amb. ITA; Mmathari Mashao, Min.

Bahamas

Joseph R. Curry, Amb. S. Sede; Terez S. Curry, Consorte

Barbados

Milton Inniss, Amb. S. Sede; Mandisa Downes, Min. Cons.

Bangladesh

Tareq Md Ariful Islam, Amb. S. Sede

Bolivia

Teresa Susana Subieta Serrano, Amb. S. Sede

Repubblica del Congo

Rigobert Itoua, Amb. S. Sede

Danimarca

Susanne Shine Amb. S. Sede

Guatemala

Alfredo Vásquez Rivera, Amb. S. Sede; Dorys Barahona López de Vázquez

Guinea Equatoriale

Joaqín Mbana Nchama, Amb. S. Sede; Maria Jesus Engonga Mba, Consorte

Haiti

Alrich Nicolas, Amb. Belgique; Marie Guerlyne Janvier, Inc. Aff. a.i. S. Sede

Iraq

Saywan Sabir Mustafa Barzani, Amb. ITA; Rahman Farhan Abdullah Alaameri, Amb. S. Sede

Islanda

Einar Gunnarsson, Amb. S. Sede

Kenya

Betty Cherwon, Amb. S. Sede; Maurice Makolo, Amb. Austria (+ Amb. ITA)

Kuwait

Nasser Sanhat Alqahtani, Amb. ITA

Nicaragua

Maurizio Gelli, Amb. c/o Spagna; Mónica Robelo, Amb. c/o ITA

Madagascar

Yvette Sylla, Amb. Unesco; Onipatsa Helinoro Tiananamahefa, Incaricata d’Affari Amb. Italia

Malaysia

Hendy Anak Assan, Amb. S. Sede; Danielle Marie Lucie Fisch Hendy

Mongolia

Gerelmaa Davaasuren, Amb. S. Sede

Myanmar

Hmway Hmway Khyne, Amb. c/o ITA; Hla Moe, Consorte

Norvegia

Kjersti Rodsmoen, Amb. S. Sede

Nuova Zelanda

Tara Morton, Amb. S. Sede; Nicholas Walbridge, Consorte

Oman

Mahmood Hamed Nasser Al Hasani, Amb. S. Sede

Filippine

Myla Grace Ragenia C. Macahilig, Amb. S. Sede

Qatar

Asma Naji Al-Amri, Amb. S. Sede; Nuri Al Ahmed, PR officer

Saint Lucia

Gilbert R. Chagoury, Amb. S. Sede; Ronald Chagoury, Conseiller

Siria

Louay Fallouh, Amb. S. Sede; Abir Fallouh, Consorte

Tanzania

Hassani Iddi Mwamweta, Amb. S. Sede

Ciad

Ahmad Makaila, Amb. S. Sede; Alexis Adams Hunwanou

Trinidad e Tobago

Colin Michael Connelly, Amb. S. Sede

Vanuatu

Bernard Leclerc, Amb. S. Sede; Marianna Caputo

ALTRE

PERSONALITÀ

St. Kitts and Nevis

Matteo Forconi, Cons. On. in Firenze

Saint Vincent e Grenadine

Ruediger Friedrich Ackermann, Cons. On. in Germania

Sudan

Salah Mohamed Ishag Rahama, Incaricato d’Affari, Ambasciata S. Sede; Eiman Ahmend Musa Fadul, Amb. ITA

Uruguay

Ricardo Francisco Duarte Vargas, Incaricato d’Affari a.i. S. Sede

Venezuela

Carmen Teresa Meléndez Rivas, Sindaco de Caracas; Sofía Mercedes Rodríguez Meléndez, Assistente

Zambia

Macenje Mazoka, Amb. S. Sede; Patricia Chisanga Kondolo, Amb. ITA

Delegazioni extra

Kosovo

Presidente M. Vjosa Osmani - Sadriu

Vietnam

Duong Hai Hung, Amb.; Nguyen Dang Hai Hung, P. Segr.