di Massimo Granieri e Franco Nembrini MASSIMO GRANIERI: Viviamo tempi inquieti, segnati da un senso di smarrimento che striscia nelle città, nelle scuole, nelle famiglie. In questo contesto, parole come “amore”, “misericordia”, “speranza” sembrano appartenere a un vecchio dizionario, pertinenti ai libri di religione o alle poesie dimenticate. Eppure, oggi più che mai, sentiamo il bisogno di ciò che sembra astratto. Il giorno della sua elezione, Papa Leone XIV, affacciandosi alla Loggia della basilica di San Pietro, ha scelto le parole di Cristo risorto per salutare il mondo “Pace a voi!”. Non un discorso, ma l’annuncio della vera pace per ricordare che nessuno è escluso dal cuore del Padre. E mentre pregava l’Ave Maria, è sembrato farsi voce del nostro desiderio più autentico di essere visti, ...

