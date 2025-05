Annunciato dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

Dai primi di luglio sarà possibile acquistare i prodotti filatelici e numismatici dello Stato della Città del Vaticano online, attraverso un sito completamente rinnovato. E nuovi saranno anche i depliant e le confezioni, in materiali riciclabili o a basso impatto ambientale. Sono alcune delle novità annunciate dal Governatorato per la Zecca dello Stato e le attività di commercializzazione Filatelica e Numismatica, frutto di un processo di rinnovamento, «volto a garantire maggiore efficienza, qualità e trasparenza». La vendita di francobolli e monete sarà così più accessibile, sostenibile e vicina a collezionisti e appassionati.

La nuova piattaforma di vendita, sul sito www.cfn.va, è stata progettata, si legge in un comunicato, «per offrire un’esperienza d’acquisto moderna, intuitiva e aperta a collezionisti da ogni parte del mondo». L’intera strategia è stata ripensata «all’insegna della trasparenza e della più ampia accessibilità»: verranno, infatti, superate le logiche di preassegnazione, a favore di criteri di distribuzione «più partecipativi, imparziali, pensati per rispondere alle esigenze di una comunità filatelica e numismatica sempre più ampia e diversificata». Inoltre, per particolari prodotti, la distribuzione sarà estesa anche tramite partner commerciali selezionati dal Governatorato.