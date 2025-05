Il Papa di famiglia

di Francesco Marruncheddu «Lo abbiamo capito subito: quando il cardinale protodiacono Dominique Mamberti ha pronunciato la R di Robert, abbiamo intuito che era lui, il nostro padre Robert! Siamo contentissime, non ce l’aspettavamo, ma non siamo stupite. Conoscendolo bene, e sapendo che da quando era diventato prefetto del Dicastero per i vescovi si trovava in una posizione di responsabilità che lo rendeva più conosciuto che in passato, un pensiero che la scelta dei cardinali potesse cadere su di lui l’avevamo fatto». A parlare è madre Sara Maria Cozzolongo, dal febbraio scorso priora delle monache agostiniane dell’Eremo di San Salvatore di Lecceto. Ci troviamo alle porte di Siena, nella dolce campagna toscana, dove nel 1972 la comunità contemplativa senese di Via delle Sperandie ha ridato vita allo ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI