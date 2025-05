Kyiv, 3. La Casa Bianca ha autorizzato la vendita di nuove forniture militari per un valore di 50 milioni di dollari in materiali e servizi. La notizia arriva mentre il Congresso ucraino si prepara a ratificare l’accordo con Washington per la creazione di un fondo comune per la ricostruzione e per l’accesso americano alle risorse naturali strategiche del Paese, tra cui gas, petrolio e 55 minerali critici. L’intesa, accolta con favore anche dalla Commissione europea, prevede che i profitti vengano reinvestiti per dieci anni nell’economia ucraina. Sono questi due segnali in controtendenza con le tensioni delle ultime settimane, durante le quali il rapporto tra Kyiv e Washington sembrava essersi incrinato. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, «Trump ha iniziato a vedere le cose in modo diverso dopo il nostro colloquio a ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI