L’eredità di Francesco

In un tempo segnato da sfide globali, conflitti, crisi diplomatiche, Papa Francesco ha saputo portare ovunque la visione cristiana del mondo. La sua voce si è distinta per aver parlato con chiarezza sempre in favore della dignità umana, contro la pena di morte e contro le armi. Il Pontefice scomparso ha acceso i riflettori sulla crisi climatica e la cura del creato, rimettendo, nello stesso tempo, al centro la persona, con l’ecologia integrale. I più deboli e i bisognosi sono sempre stati nei suoi pensieri ed è per questo che ha invitato la Chiesa a farsi “Ospedale da campo”. Nell’inserto “Atlante” di questa settimana vogliamo raccogliere alcuni spunti di riflessione, lasciati da Francesco, per provare a fare il punto sulla sua eredità, che traccia un nuovo cammino per l’umanità.