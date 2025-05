Pane e coraggio

di Elisa Calessi

Emma ha 14 anni e lavora in un panificio. Non è più una bambina, non è ancora una donna. Eppure finisce per diventare prima testimone inconsapevole, poi consapevole, poi addirittura attiva della Resistenza dei partigiani alle truppe nazifasciste, in una Venezia occupata tra il gennaio e l’aprile del 1945. La storia racconta da Vichi De Marchi nel bel libro Il segreto del naso di Rioba (Emons Edizioni), pensata per lettori dai 10 ai 13 anni (ma godibilissima anche per un adulto), ha la freschezza dello sguardo di Emma: curioso, audace, limpido. Ed è questo punto di vista, quello di un’ adolescente, a rendere inedito il racconto. Non solo perché ci fa guardare anni di cui sappiamo già tanto con gli occhi di una giovane ragazza che non ne sa niente. Ma anche perché ci ricorda come molti partigiani erano poco più grandi di Emma. Infatti gli altri personaggi del libro, che condurranno la ragazza a scoprire il mondo dei partigiani, sono il fratello maggiore, Mario, e Elio, che lavora come lei al panificio del sior Bepi, entrambi poco più grandi di Emma.

In una progressione che incatena alle pagine, Emma, capitolo dopo capitolo, scopre il mondo della Resistenza, che pure vive nascosto nella quotidianità che lei frequenta, e nello stesso tempo lei stessa pian piano cambia, cresce, scopre sentimenti nuovi, allarga i confini del suo piccolo mondo. È un libro avventuroso, che mescola invenzione a fatti realmente accaduti. Se Emma è un frutto della fantasia, non lo sono, per esempio, gli stratagemmi che i partigiani usavano per comunicare (per esempio un quaderno nascosto in qualche monumento) o la creatività con cui si cercava di sollevare la popolazione (i volantini nascosti fatti calare dai palchi del Teatro Goldoni, è un episodio realmente accaduto). E forse è questo uno dei pregi del libro: ricordarci come anche a quattordici anni si può essere eroi. Anzi, che proprio a quell’età si è fatti per diventare protagonisti, audaci e fantasiosi, della Storia.