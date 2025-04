Oltre 160 Missioni Straordinarie, in rappresentanza di Stati, Organizzazioni internazionali e Organismi sovranazionali, hanno partecipato, sabato 26, al rito esequiale di Francesco. Pubblichiamo la lista delle delegazioni con i rispettivi componenti in ordine di precedenza.

Argentina

S.E. Javier Milei, Presidente Repubblica

Segr. Gen. Presid. Karina Milei

Min. Esteri, Gerardo Werthein

Capo Gabin. Guillermo Francos

Min. Sicurezza, Patricia Bullrich

Min. Capitale Umano, Sandra Pettovello

Portavoce Pres., Manuel Adorni

Amb. Luis Pablo María Beltramino

Italia

Presidente Sergio Mattarella; Sig.ra Laura Mattarella

Pres. Cons Min. Giorgia Meloni

Pres. Senato Ignazio La Russa

Pres Cam Dep Lorenzo Fontana

Pres. C. Costit. Giovanni Amoroso

Segr. Gen Pres. Rep. Ugo Zampetti

Segr. Gen. Pres. Cons Min. Carlo Deodato

Segr. Gen. Senato Federico Toniato

Segr Gen CAm Dep. Fabrizio Castaldi

Segr Gen C. Costit. Umberto Zingales

Vice Pres. Cons. Min e Min. AaEe Antonio Tajani

S.Segr. alla Pres. Cons. Min. Alfredo Mantovano

Amb. Francesco Di Nitto

Segr. Gen. Maeci Riccardo Guariglia

Cons. Dipl, Pres. Rep., Fabio Cassese

Cons. Dipl. Pres. Cons. Min. Fabrizio Saggio

Capo Segr. Pres. Cons. Min. Patrizia Scurti

Capo Cerim. Pres. Rep. Cinzia Raimondi

Capo Cerim Stato Francesco Piazza

Capo Cerim Diplom. Rep., Bruno Pasquino.

Sovrani regnanti



Andorra

Coprincipe episcop. SE Mons. Joan-Enric Vives Sicilia

Belgio

Re Filippo; Regina Matilde; Aide-de-Camp;

Danimarca

Regina Mary; Amb. Susanne Shine; Segr. Priv. Henriette Ellermann-Kingombe

Emirati Arabi Uniti

Principe della Corona Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed al Nahyan;

Min. S.A. Sheikh Nahyan bin Mubarak al Nahyan; Capo casa Reale Saif Ghobash

Spagna

S.M. il Re, Felipe vi de Borbón, S.M. la Regina,

Cap. Casa Camilo Villarino Marzo, Segr. Casa Mercedes Araújo Díaz de Terán

Giordania

S.M. il Re Abdullah ii Ibn Al Hussein, S.M. la Regina Rania; Capo Prot. Auda Abu Tayeh (più 7 al seguito: medici, protollo e sicurezza)

Lesotho

SM Re Letsie iii; Min. AaEe Lejone Mpotjoana; Segr. di SM Nyolosi Mphale;

Capo Prot. Col. Tanki Mothae, Adc MAgg. Tsepo Pasoetsa

Liechtenstein

Princ. Alois di Liecht. (Capo di Stato); Consorte Princ. Sophie; Amb. Stefano di Liecht.

Lussemburgo

Granduca; Granduchessa; Aide-de-Camp Col. Robert Kohnen

Monaco

Principe SAS Alberto ii ; Consorte SAS Pr. Charlène; Aide-de Camp Col. Martin David; Aide-de-Camp Isabelle Castelli

Ordine di Malta

Principe Gr Maestro Fra’ John Dunlap; Gran Comm. Fra’ Emmanuel Rousseau; Gran Cancell. Don Riccardo Paternò; Grande Ospedaliere Dr. Josef D. Blotz; Ricevitore Comun Tesoro Don Fabrizio Colonna

Svezia

Re Carlo Gustavo xvi; Regina Silvia

Capi di Stato



Albania

Presidente, Bajram Begaj; Consorte Armanda Begaj; Min. Europa Aa Ee Igli Hasani; Amb. Majlinda Frangaj; Min. P.Amm. Adea Pirdeni

Germania

Presidente, Frank-Walter Steinmeier; Consorte, Elke Büdenbender; Presid. Bundestag, Julia Klöckner; Cancelliere, Olaf Scholz; Presid. Bundesrat, Anke Rehlinger

Angola

Presidente, Joâo Manuel Gonçalves Lourenço; Consorte. Ana Afonso Dias Lourenço; Min AaEe Teté António; Dir. Gabin. Presid. Edeltrudes Maurício Fernandes Gaspar da Costa; Consigl. Diplom. Presid. Victor Manuel Rita da Fonseca Lima

Armenia

S.E. Sig. Vahagn Khachaturyan, Presidente della Repubblica d’Armenia Sig. Vahan Kostanyan, Vice Ministro degli Affari Esteri S.E. Boris Sahakyan, Ambasciatore Santa Sede Sig. Arman Abrahamyan, Assistente del Presidente Sig. Artak Hakobyan, Capo della Sicurezza del Presidente

Australia

Governatore Generale On. Sam Mostyn AC; Consorte, Simeon Beckett SC; Min. Comm. Turismo Sen. Don Farrell; Consorte Nimfa Farrell; On. Michael McCormack

Austria

Presidente, Alexander Van Der Bellen; Consorte Doris Schmidauer;

Cancelliere Christian Stocker; Capo Gab. Markus Langer, Ambre Marcus Bergmann

Belize

Governatore Generale, Sig.ra Froyla Tzalam; Consorte Daniel Mendez; Amb.re Jaime Briceño; Cons. James Johnson

Bosnia ed Erzegovina

Pres. di turno Sig.ra Zelika Cvijanović; Cons. Denis Bećirović;

Pres. Consiglio Min. Sig.ra Borjana Krišto; Cons. Sandra Filipović; Amb. Igor Zontar

Brasile

Presidente, SE Sig. Luiz Inácio Lula da Silva; Prima Dama, Rosângela Lula da Silva; SE Hugo Motta, Presidente Camera Deputati; SE Davi Alcolumbre, Presidente Senato Federale; SE Luís Roberto Barroso, Presid. Supremo Tribunale Federale

Canada

Gov. Gen. Mary Simon; Consorte Whit Fraser; Giud. Supr. Richard Wagner; Pres. Senato Raymonde Gagné; Min. AaEe Sig.ra Martine Biron

Capo Verde

Presid. José Maria Neves; Consorte Débora Katisa Morais Brazâo Carvalho; Min. Modernizzaz. Eurico Correia Monteiro; Inc. Aff. Ana Pires Brito; Cons. Diplom. Pres. Amb. Jacqueline Pires Ferreira Pires

Cipro

Presidente, Nikos Christodoulides; Vice Min. Aff. Europ. Marilena Raouna; Amb. George Poulides; Dirett. Diplom. Pres. Doros Venezis; Vice Portav. Gov. Ioannis Antoniou

Repubblica Centrafricana

Presid. Prof. Faustin Archange Touadera; Min. AaEe Sylvie Valérie Baïpo Temon ép. Notefe; Dir. Gabin. Obed Namsio; Capo Prot. Amb. Freddy Mathurin Mapouka; Col. Gilles Auguste Ouananga

Repubblica Democratica del Congo

Presid. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo; Consorte Denise Nyakeru Tshisekedi; Sigg. Mondonge; Kolongele

Croazia

Pres. Zoran Milanović; Consorte Sanja Musić Milanović; Presid. Governo Andrej Plenković; Consorte Ana Maslać Plenković; Incaricato d’Aff. Tea Zupičič

Ecuador

Presidente Rep., SE Daniel Noboa Azin; Min. Esteri, SE Sig.ra Gabriela Sommerfeld Rosero; Amb. Jorge Edmundo Uribe Pérez; Segr. Gen. José Julio Neira; S.Segr. Prot. Mario Gallegos Cevallos

Estonia

Pres. Alar Karis; Amb. Celia Kuningas-Saagpakk; Consorte Arvi Saagpakk; Capo Prot. Riina Aasma; Aide-de-Camp

Stati Uniti d’America

Pres. Donald Trump; Consorte Melania Trump; Sig. John Bush; Kevin Helgert; Matthew Piant

Finlandia

Presid. Alexander Stubb; Amb. Kalle Kankaanpää; Aide-de Camp Pres Col. Ville Hukkanen; Dirett. Mediazione e Pace Ville Brummer; Serg. Magg. Janne Häggqvist

Francia

Presidente, Emmanuel Macron; Consorte, Brigitte Macron; Min. Esteri Jean-Noël Barrot; Min. Interno Bruno Retaileau; Amb. Florence Mangin

Gabon

Presid. Brice Clotaire Oligui Nguema; Consorte Zita Oligui Nguema; Min. AaEe Régis Onanga Ndiaye; Min. Interno e Culto Hermann Immongault; Amb. Eric Chesnel

Georgia

Presidente, Mikheil Kavelashvili; Min. AaEe Maka Bochorishvili; Amb. Design. Davit Mekvabishvili; Capo Amm. Presid. Ketevan Kvinikadze; Incaricato Aff. Sofiko Kartsivadze

Honduras

Presidente, Sig.ra Iris Xiomara Castro Sarmiento; Segr. Stato AaEe Eduardo Enrique Reina García; Segretario privato Presid. Dr Héctor Zalaya Castro, Incaricata d’Affari AI Dssa Gilliam Noemi Gómez Guifarro

Ungheria

Presid. Tamás Sulyok; Consorte Zsuzsanna Nagy; PM Viktor Orban; Consorte Anikó Lévai; Vice PM Zsolt Semjén

India

Presidente Shrimati Droupadi Murmu; Min. Aa Parlam. Kiren Rijiu; Min. Minoranze George Kurien; On. Joshua De Souza; Amb. Shambhu S. Kumaran

Indonesia

Ex Presid. Joko Widodo; Min. Dir. Umani Natalius Pigai; Vice Min. Finanze Thomas Djiwandono

Irlanda

Presidente, Michael D. Higgings; Consorte Sabina Higgins; Primo Ministro Michael Martin TD; Vice PM, Simon Harris TD; Amb. Frances Collins

Islanda

Presid. Sig.ra Halla Tómasdóttir; Min. AaEe Sig.a Porgerour Katrín Gunnarsdóttir; Amb.re Einar Gunnarsson; Cons. Polit. Ingileif Fridriksdóttir

Kenya

Presid. William Samoei Ruto; Min. AaEe Wycliffe Musalia Mudavadi, Speaker Parl. Moses F.M. Wetangula; Amb. Betty Cherwon; Aide-de-Camp Col. Fabian Lengusuranga

Lettonia

Presid, Edgar Rinkēvičs; Amb. Sig.ra Elita Kuzma; Consigl. Comunic. Presidente, Martins Dregeris; Vice Capo Protocollo, Sig.ra Vita Gailite; Capo Media Center Davis Dorss

Libano

Presidente della Repubblica del Libano, S.E. Generale Joseph Aoun; Consorte, Signora Neemat Aoun; Incaricato d’Affari a.i. presso Santa Sede, Amb. Ghady El Khoury Capo Prot. Presid. Nabil Chedid Brigad. Gen. André Rahal

Lituania

Presid. Gitanas Nauseda; Consorte Diana Nausediene; Amb. Sigita Maslauskaite-Mazyliene; Cons. Diplo. Pres. Asta Skaisgiryte; Capo Gabinetto Pres. Ieva Ulčickaite

Macedonia del Nord

Presidente, SE Sig.ra Gordana Siljanovska-Davkova; Min. Esteri Timco Mukunski; Segr. Gen. Gabinetto Pres. Gjorgi Bozinov; Segr. Generale Gabinetto pres. Tomislav Hristov; Capo sicurezza Sig.ra Frosina Mihajlovska

Madagascar

Presidente, SE Sig. Andry Rajoelina; Consorte Mialy Rajoelina; Arena Rajoelina; Ilontsoa Rajoelina; Dir. Protocol Rutha Kathy Ratsivalaka

Malta

Presid. Myriam Spiteri Debono; Consorte Anthony Spiteri Debono; Amb. Frank Zammit; Segr Pres. Moira Attard; Capo Sicur. Karl Cassar

Moldova

Presidente, Sig.ra Maia Sandu; Cons. Diplom. Olga Roşca

Mozambico

Presidente, Daniel Chapo; Consorte, Gueta Chapo; Min. Giustizia e Aa Religiosi Mateus Saize; Cons. Diplm. Manuel Gonçalves; Dirett. Europa César Gouvela Jr

Montenegro

Presid. Jakov Milatović; Consorte Milena Milatović; VicePres. Parlam. Nikolla Camaj; Cons. Cult. Milena Pejović; Capo Sicur. Nikola Drašković

Filippine

Presid. Ferdinand R. Marcos Jr; Consorte Louise Araneta-Marcos; Amb. Myla Grace Ragenia C. Macahilig; Amb. c/o Italia Nathaniel Imperial; Aide-de Camp Pres. Veneel Joseph P. Bontuyan

Polonia

Presidente, SE Sig. Andrzej Duda; Consorte Agata Kornhauser-Duda; Presid. Cam Deput., SE Sig. Szymon Hołownia; Vice-Pres. Consi. Min. Władisław Kosiniak-Kamysz; Amb. Adam Kwiatkowski

Portogallo

Presid., Marcelo Rebelo de Souza; Presid. Parlam. José Pedro Aguiar-Branco; Primo Min., Luis Montenegro; Min. AaEe Paulo Rangel; Capo Casa Pres. Fernando Frutuoso de Melo

Repubblica Dominicana

Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona; Consorte Raquel Patricia Arbaje Soneh de Abinader; Presid. Camera Dep. Alfredo Pacheco; Amb. Des. Víctor Valdemar Suarez Díaz; Amb. Francisco Cantizano Nadal

Romania

Presidente “ad interim”, Ilie-Gavril Bolojan; Pr Min Ion Marcel Ciolacu; Presid. Camera Deput. Ciprian-Constantin Şerban; Min. AaEe Emil Huruzeanu; Amb. George-Gabriel Bologan

San Marino

Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi; Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari; Ambasciatore, M.me Alessandra Albertini; Direttore del Cerimoniale Diplomatico, Min. Plen. Silvia Berti

Seychelles

Presid. Wavel Ramkalawan; Consorte Linda Ramkalawan; Min. AaEe Sylvestre Radegonde; Capo Protocollo Jonathan Berlouis; Aid-de-Camp Cpt. Annille Bristol

Sierra Leone

Pres. Julius Maada Bio; Capo Prot. Lamina P. Vamboi; Min. Asmaa Angela James; Aide-de-Camp Yusuf Mahuloh; Portav. Yusuf Keketoma Sandy Esq.

Slovacchia

Presidente, Peter Pellegrini; Amb. Juraj Priputen; Min. AaEe Juraj Blanár; Consorte Viera Blanárová; Capo Prot. Frencien Bauer

Slovenia

Presidente, Nataša Pirc Musar; Consorte, Aleš Musar; PM Robert Golob; Consorte Tina Vodnik; Amb. Franc But

Svizzera

Presidente, Sig.ra Karin Keller-Sutter; Consorte Morten Keller; Amb. Manuela Leimgruber; Consigliere Presid. Gregorio Bernasconi; Capo Comunicazione Pascal Hollenstein

Timor Orientale

Presid. José Ramos Horta; Min. Esteri Bendito dos Santos Freitas; Amb. Sig.ra Chloé Dindo; Aide-de Camp Magg. Francisco da Silva; PS Francisca Menezes Lopes

Togo

Presid. Fauré Essozimna Gnassingbe; Dir. Protocollo Kwami Tedji; Aide-de- Camp Mazama Sylvestre Batascome; Essizèwa Aliti

Ucraina

Presidente, SE Sig. Volodymyr Zelenskyy, Prima Dama SE Sig.ra Olena Zelenska, Capo Uff. Presidenza Sig. Andriy Yermak, Min. Esteri Andrii Sybiha, Vice Capo Presidenza Ihor Brusylo

Unione Europea

Presid. Consiglio Antonio Costa

Presid. Commissione Ursula Von der Layen

Alta Rappresentante AaEe Kaja Callas

Presid. Parlamento Roberta Metsola

On. Antonella Sberna

Principi ereditari



Norvegia

Princ. Haakon; Princ.ssa Mette-Marit

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Principe SAR William

Capi di Governo



Andorra

Capo Governo Xavier Espot Zamor

Assistente Sig.ra Creu Rosell Nicolàs

Bangladesh

Primo Ministro, Muhammad Yunus; Figlia, Deena Afroz Yunus; Segretario Pers. Lamiya Morshed; Segr. Addetto stampa Mohammad Shafiqul Alam; Amb. Tareq Md Ariful Islam

Belgio

PM On. Bart de Wever; Consorte; Amb. Bruno van der Pluijm

Bulgaria

Primo Min., Rossen Jeliazkov; Ambre Kostadin Kodzhabashev; Vice PM Atanas Zafirov; Vice PM Grozdan Karadjov; Min. AaEe Georg Georgiev

Grecia

Primo Min., Kiriakos Mitsotakis; Consorte Maria Eva Virginia Grabowski;

Cons. Diplom. Amb. Ioannis Miltiadis Nicolaidis; Dirett. Pianific. Strateg. Aristotelitsa Peloni; Dir. Comunic. Kyriaki Kapi

Lussemburgo

PM Luc Frieden; Consorte Marjolijne Droogleever Fortuyn; Capo Gabin. Michel Scholer

Marocco

Capo Governo Aziz Akhannouch; Amb. Sig.ra Rajae Naji; Dir. Prot. Omar Ait Salah

Nuova Zelanda

Primo Min. Christopher Mark Luxon; Segret. Comunicazione, Finn Thomas Whitford Stichbury; Cons. Comunicaz. Jakob Andrew O’Flaherty; Consigl. Diplomatico Mark Jeremy Talbot

Palestina

Primo Min., Mohamed Mustafa; Min. Affari Relig. Mouin (Elias Yousef) Ramzi Khouri; Min. di Stato per AaEe D.ssa Varsen Aghabekian; Amb. Issa Kassissieh; Comitato Presidenziale Affari Chiesa, Amb. Amira Hanania

Paesi Bassi

Min. Presid. Dick Schoof; Consorte Sig.ra Schoof; M AaEe Caspar Veldkamp; Consorte Sig.ra Veldkamp; Amb. Annemieke Ruigrok

Qatar

PM Shaikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani; Dir. Fondo Sviluppo Sheikh Thani bin Hamad bin Khalifa Al-Thani; Amb. Asma Naji Al-Amri; Amb Ita Khalid Youssef Al Sada; Segr PM Abdulrahman Mohammed Al-Shamlan

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Primo Ministro, Sir Keir Starmer; Consorte Victoria Starmer; Min. Esteri David Lammy; Amb. Christopher J. Trott; Segretario Privato PM Alisa Terry

Serbia

Pres. Gov. Djuro Macut; Amb. Sima Avramović; Capo Prot. Momčilo Gajić; PR Slobodan Miljević; Sicur. Miloš Vasiljevć

Svezia

Primo Min, Ulf Kristersson; Consorte Birgitta Kristersson; Amb. Per Holmström

Repubblica Ceca

PM, Petr Fiala; Consorte Jana Fialová; Amb. Pavel Svoboda; Vice PM Marian Jurečka; Vice Pres. Com Parl. Marek Benda

Consorti di capi di Stato



Colombia

Primera Dama, Verónica Alcocer García; Min. Esteri Laura Camila Sarabia Torres; Amb. Alberto Ospina Carreño

Vice capi di Stato



Burundi

V.Pres., Prosper Bazombaza; Consorte Marie Ndenganyo; Amb. Ernest Ndabashinze

Cuba

V.Pres. Salvador Valdés Mesa; Capo Uff. Aa. Religiosi Caridad Diego Bello; Vice-Min. AaEe Elio Rodriguez Perdomo

El Salvador

Vice Pres. Félix Ulloa Garay; Consorte Lilian Alvarenga de Ulloa; Dir. Gen. Vicepres. Mario Salvador Otero

Guinea Equatoriale

Vice-Pres. Teodoro Nguema Obiang Mangue; Prima Dama, Constancia Mangue Nsue Okomo; Min. AaEe Siméon Oyono Esono Angue

Tanzania

Vice Pres. Philip Isdor Mpango; Min. Est. Kombo; Dirett. Eur. Amb. Swahiba H. Mndeme

Zimbabwe

Vice Pres. Costantino Guveya Dominic Nykadzino Chiwenga; Chief of staff Gen. Grey Mashava; Amb. Sekai Irene Nzenza

Vice-primi Ministri



Spagna

Vice Presidenta Primera de Gob. y Min. de Hacienda, SE Sig.ra Maria Jesús Montero; Vice Presidenta Segunda y Min. del Trabajo, S.E. Sig.ra Yolanda Díaz Pérez; Min. Presidenza, SE Sig. Félix Bolaños García; Capo Opposizione, Alberto Nuñez Feijóo

eSwatini

Vice PM Sig.ra Thulisile Dladla; Min. Lavoro Phila Buthelezi; Cons. Xolile Ngwenya

Messico

Vice-Presid./Min. Interno (Secretaria de Gubernación) Sig.ra Rosa Icela Rodríguez Velázquez; Min. Affari religiosi Sig.ra Clara Luz Flores Carrales; Amb.re Alberto Barranco Chavarría

Presidenti di Parlamento



Azerbaigian

Pres. Parl. Sig.ra Sahiba Gafarova; Amb. Ilgar Mukhtarov; Capo Dip. Rel Intnza. Parlam. Ilkin Mammadov

Belarus

Speaker Parlamento SE Ihar Serhiayenka; Amb. Yury Ambrazevich; Inc.Aff. Kiryl Piatrouski

Cile

Pres. Senato Manuel José Ossandon; Pres. Cam Dep. José Miguel Castro; Min. AaEe Alberto Van Klaveren

Nigeria

Presid. Sen. Godswill Obot Akpabio, Gcon; Min AaEe. Amb. Bianca Odumegwu Ojukwu; Incaric. Aff. Sig.a Atanda Folarinwa Foluke

Paraguay

Presidente Cam. Deput., Raúl Latorre; Amb. Romina Taboada Tonina; Amb. Ita Maria José Argaña

Turchia

Presid. Assemblea Naz.¸Sig. Numan Kurtulmuş; Inc. Aff. Neslihan Altay; Capo Sicur. Fatih Köksoy;

Ministri degli esteri



Algeria

Min. AaEe, Ahmed Attaf; Amb. Rachid Beladehane; Capo Gab. AaEe Idris Latreche

Burkina Faso

Min. Esteri, Karamoko Jean Marie Traore; Cons. diplom. Simplice Honoré Guibila; Dirett. Protoc. Robert Compaore

Giappone

Min. Esteri Takeshi Iwaya; Dir. AaE Europ. Katsuro Kitagawa; interprete Rina Nishio

Mali

Min. Esteri Mossa Ag Attaher; Min. Agr. Daniel Siméon Kelema; Incaricato Aff. Bakary Dembele

Mongolia

Min. Esteri Sig.ra Batmunkh Battsetseg; Amb. Sig.ra Davaasuren Gerelmaa; Dir. Europa Min. AaEe Sig.ra Gankhuurai Battungalag

Namibia

Min. Esteri Sig.ra Selma Ashipala-Musavyi; Amb. Martin Andjaba; Dr Erastus Hailwa

Norvegia

Min. Esteri Espen Barth Eide; Lord Chamb. Olav Heian-Engdal; Amb. Kjersti Rodsmoen

Panamá

Min. Esteri, Javier Martinez-Acha Vásquez; Esposa del Canciller, Myreia Paris Rodríguez de Martínez-Acha; SE Delia Cárdenas Christie, Amb. Santa Sede

Perú

Min. Affari Esteri, Amb. Elmer Schialer Salcedo; Inviato Speciale Amb. Luis Juan Chuquihuara Chil; Amb. Ita, Manuel José António Caco-Sousa Velázquez

Sud Sudan

Min. AaEe Amb. Monday Semaya K. Kumba; Amb. Agok John Anyar Madut Agok; Dr Garsiano Mogga Elia Waja

Tunisia

Min AaEe Mohamed Ali Nafti; Amb Ita, Mourad Bourehla

Sri Lanka

Min. Esteri Herath Mudiyanselage Vijitha Herath; Amb. Satya Rodrigo

Uruguay

Min. Esteri, Mario Lubetkin; Incaricato Aff. Ita Ricardo Francisco Duarte Vargas

Venezuela

Min. Esteri, SE Sig. Yiván Eduardo Gil Pinto; Sindaco Caracas, Carmen Teresa Meléndez Rivas; Vice Min. Europa e N. America, SE Sig.ra Andrea Gabriela Corao Faría

Zambia

Min. Esteri Mulambo Haimbe MP; Min. Infrastrutt. Charles Milupi; Amb.Patricia Kondolo

Organizzazioni internazionali



O.N.U.

Segretario Generale, António Guterres; Direttore Uff. Segr.Gen Miguel Graca;

Dir. Gen. Aggiunto FAO, Maurizio Martina; Vice-Direttrice di Gabinetto FAO, Sig.ra Yang Hua

Consiglio d’Europa

Segr. Gen. Agg. Bjorn Berge; Consorte Julie Meylan; Presid. Ass. Theodoros Rousopolos

I.F.A.D.

Presidente Sig. Alvaro Lario, Vice-Presidente, Sig.ra Gérardine Mukeshimana

P.A.M. (WFP)

Vice Dir.Esec. Carl Skau; Dir. Esec. Ass. Stephen Omollo

I.L.O.

Director-General Sig. Gilbert Fossoun Houngbo

W.H.O.

Director-General Sig. Tedros Adhanom Ghebreyesus

U.N.H.C.R.

Rappr. Ita Chiara Cardoletti; Vice, Anna Leer Jorgensen; Riccardo Clerici

O.I.M.

Direttrice Generale Sig.ra Amy Pope; Rappr. S Sede Laurence Hart; Consorte Benedetta Oddo

O.S.C.E.

Presidente Ass. Parlam., Ms Pia Kauma; Roberto Montella, Segretario Generale OSCE PA

Ministri



Bahrein

Ministro Trasporti, Shaikh Abdulla Ahmed Abdulla AlKhalifa; Min. Giustizia, Nawaf Mohamed Hamad Saqer Almouada; Amb. Essam Abdulaziz Aljassim

Camerun

Min. Territ. Paul Atanga Nji; Cons. Jean Mathieu Owona; P.Segr. Valery Shargy Epie Ekane

Corea

Min. Cultura You In Chon; Pres. Ass. Apostolato laico Ahn Jaehong; Amb.Oh Hyunjoo

Côsta d’Avorio

Alto Rappresentante del Presid., Gilbert Kafana Kone; Min. Funzione Pubblica Anne Désirée Ouloto; Amb. Vhangha Patrice Koffi

Egitto

Min. dotaz. Religiosa, Dr Osama Elsayed Mahmoud Mohamed Saad;

Portavoce Min. Osama Mohamed Abdelftah Gad Raslan; Amb. Hussein El Saharty

Emirati Arabi Uniti

Min. Alia al Mheiri; Amb. Omar Ghobash

Guatemala

Min. Cultura Sig.ra Liwy del Carmen Grazioso Sierra;

Amb.re S.Sede, SE Alfredo Vásquez Rivera; Consorte Dorys Alicia Barahona López de Vásquez

Iran

Min. Cultura Seyed Abbas Saleh Shariati; Amb.re Mohammad Hossein Mokhtari; Segr. Hassan Niazi

Kyrgyzstan

Min. Giust. Aiaz Baetov; Amb. Taalai Bazarbaev

Malaysia

Min. Azalina Binti Othman; Min. Ewon Benedick; Ms Mazlina Binti Ahmad Salleh

Pakistan

Min. Overseas, Salik Hussain; Sen. Khalil Tahir

Federazione Russa

Min. Cultura, Olga Borisovna Lyubimova; Dr. Rustan Abiev; Capo Uff. Alina Ivashchenko

Senegal

Min. Interno, Gen. Jean Baptiste Tine; Comm. Babacar Simal

Singapore

Min. dell’Uff. PM, Dr Maliki Osman; Vice Dir Europa Min. AaEe Adrian Li

Siria

Min. Affari Sociali e Lavoro Sig.a Hind Aboud; Dir. Europa Min AaEe Sig.ra Amira Karawani; Vice Dir. Prot. Mohammad Arnous

Ciad

Min. Comm. Mathieu Guibolo Fanga; Amb.Ahmad Makaila; Gapili Sainzoumi Misset

Thailandia

Min. Chousak Sirinil; Amb. Pannabha Chandrarmya; Segr. Min. Tanate Kittitanasuan

Alte Personalità



Cina

Ex Vice Presid. Chen Chin-Jen; Consorte Chen Lo Fong-Ping;

Vice Min. Esteri Amb. Wu Chihchung François

Iraq

Presidente Regione Aut. Kurdistan, Nechirvan Barzani; Consigl Pres. Rep. Iraq Ameer Al Kinani; Amb.re S. Sede Rahman Farhan Abdullah Alaameri

Maurizio

Attorney Gen. Gavin Patrick Cyril Glover, Sc; Consorte, Marie Cécile France Glover

Uzbekistan

Primo Vicep. Senato, Sodiq Safoev; Amb Esp, Farrouk Tursunov; Console Ita, Nuriddin Khushnazarov

Ambasciatori



Bahamas

Amb.re Joseph R. Curry; Consorte, Terez S. Curry

Bolivia

Amb. Teresa Susana Subieta Serrano; José María del Corral; Ana Campos

Costa Rica

Amb.re Federico Zamora Cordero; Consorte Ana Cristina Montoya Dobles

Haiti

Del. Perm. Unesco, Sig.ra Lilas Desquiron; Amb. desig. Ita, Gandy Thomas; Inc. Aff. S. Sede Marie Guerlyne Janvier

Israele

Amb. Yaron Sideman; Dirett. Dipartim per i Cristiani (Min. Interno) Cesare Marjieh

Giamaica

Amb. Richard Brown

Kuwait

Amb. Nasser Alqahtani

Malawi

Amb. Joseph John Mpingajira; Sig.a Janet Kundulu Saidi

Nicaragua

Amb. c/o Spagna Maurizio Gelli; Amb. c/o Ita Mónica Robelo

Myanmar

Amb. c/o Ita Sig.ra Hmway Hmway Khyne; Consorte Sig. Hla Moe; Cons. Thanda Hla Myint

Papua Nuova Guinea

Amb. S. Sede, Joseph Varo

Vanuatu

Amb. Bernard Leclerc

Oman

Amb. c/o Italia Sayyid Nazar bin Al-Julanda bin Majid Al Said; Amb. in Ch Mahmood bin Hamad bin Nasser Al-Hasani

Rwanda

Amb. Ger, Igor Cesar; Consorte; PCos. Edmond Tubanambazi

Saint Vincent and Grenadine

Amb. Wafic Said

Altre Personalità



Gambia

Consigliere del Presid. Henry Gomez; Cons. On. Francesco Cristina

Sudan

Inc. Aff. S. Sede Salah Mohamed Ishag Rahama; Incar. Aff. Ita, Mohamed

Elmouataz Jafar Eltayeb Osman; Cons. Nizar Abdallh Mohmamed Mohmmedzain

Delegazioni extra



Kosovo

Pr. Min. Albin Kurt; Consorte Rita Augustead Knudsen

Vietnam

Amb. Duong Hai Hung; P. Segr. Nguyen Dang Hai Hung.