di Lorena Crisafulli Torna la barriera “acchiapparifiuti” sul fiume Aniene, inaugurata lunedì dalla Regione Lazio per raccogliere plastiche e altri materiali galleggianti e impedire l’arrivo in mare di oggetti altamente inquinanti. La barriera è stata istallata nella Riserva naturale della Valle dell’Aniene, nel territorio del Comune di Roma, già avviato nel 2019 nell’ambito delle azioni intraprese per i Contratti di Fiume - che ha consentito di intercettare negli anni oltre 10 tonnellate di rifiuti. Una seconda barriera sarà invece istallata sul Tevere ed entrerà in funzione su via Portuense, località capo Due Rami, nel Comune di Fiumicino. «La cura dei fiumi è una delle priorità che la Regione Lazio sta portando avanti anche con questo tipo di progetti — ha dichiarato ...

