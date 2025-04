In meno di quattro mesi, l’iniziativa solidale «Libro sospeso» promossa dalle Edizioni Messaggero Padova (Emp), che unisce lettori, volontari e cappellani per portare cultura e speranza dietro le sbarre, ha triplicato le adesioni. Partita a dicembre 2024 in alcune carceri di Piemonte, Valle d’Aosta, Sardegna e Veneto, la catena di bene ha raggiunto altre sette regioni italiane (Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Toscana), grazie al sostegno dell’Ordine Francescano Secolare d’Italia e dell’Ispettorato generale dei cappellani delle carceri italiane. I laici francescani portano i libri inviati in forma gratuita da Emp direttamente ai detenuti. Laddove l’accesso non è autorizzato si avvia una staffetta per far giungere, tramite i cappellani, i volumi ai reclusi. I libri sono scelti sul sito ...

