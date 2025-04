Regina Coeli, Rebibbia e San Vittore. Tre carceri “famose” tenute insieme in questo periodo di Pasqua da alcuni riti ed eventi. Innanzitutto Regina Coeli, che ha ricevuto la visita del Papa nel Giovedì Santo. E poi Rebibbia, il cui cappellano, don Marco Fibbi, ha presieduto la Via Crucis intitolata significativamente "Ero carcerato e siete venuti a trovarmi” (Matteo 25, 36), venerdì 11 aprile, presso la sede di Mediterranea Rete a Roma (in via della Nocetta 191) collegata all’Opera San Vincenzo. Infine San Vittore, Milano, perché le meditazioni che sono lette nella Via Crucis sono state tratte dal volume "I volti della povertà in carcere” di Matteo Pernaselci e Rossana Ruggiero. Momenti intensi per una Pasqua, nel Giubileo della Speranza, rivolta al mondo del carcere, un mondo per una volta non ...

