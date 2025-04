Titina Maselli nel centenario della nascita Una grande mostra antologica promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura — Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con Sapienza Università di Roma: i Musei di Villa Torlonia Casino dei Principi e il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea della Sapienza Università di Roma ospitano in contemporanea una retrospettiva dell’opera di una delle più interessanti artiste italiane del Novecento, la pittrice, scenografa e costumista teatrale Titina Maselli, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita. Nata a Roma l’11 aprile 1924 e cresciuta in un vivace ambiente intellettuale (il padre Enrico era un critico d’arte raffinato e della casa di famiglia in via Sardegna erano ospiti fissi Corrado Alvaro, Massimo Bontempelli, Emilio Cecchi, ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI