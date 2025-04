di Maria Carolina Poletti Non è solo uno stile e una tecnica pittorica: l’icona è arte sacra, è teologia. Associata a una cultura e a una spiritualità tipiche del cristianesimo, l’icona nasce e affonda le sue radici in Oriente, attraversa i secoli, mantenendone intatti il messaggio e la bellezza. Tutto ciò emerge con chiarezza dal libro Icone di Sardegna. L’oro, la porpora, la luce di Cecilia Sanna (Soveria Mannelli, Carlo Delfino editore, 2024, pagine 96, euro 25) che racconta come l’arte dell’icona — con le sue valenze artistiche e simboliche — si sia innestata nella cultura sarda, respirando l’aria della presenza bizantina dal vi al x secolo. Un suggestivo percorso di immagini, un cammino di ricerca. Una porta che apre alla conoscenza del mistero di Dio, una finestra che consente al divino di ...

